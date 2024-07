¿Jugará Messi la Final? El capitán de Argentina revela cómo siente para enfrentar a Colombia | Copa América 2024

Lionel Messi buscará conquistar su segunda Copa América con la Selección de Argentina este domingo 14 de julio cuando se enfrente en la Final de la edición 2024 a Colombia en la cancha del Hard Rock Stadium de Florida.

El capitán de la Albiceleste ha disputado cuatro de cinco partidos con su selección en lo que va del certamen, pero reconoció que no ha estado al 100% debido a una lesión que lo aqueja desde el segundo juego de la Copa América 2024 cuando se enfrentó a Chile.

Lionel Messi, listo para la Final de Copa América

Una lesión en los aductores lo ha obligado a cuidarse para evitar mayores complicaciones, pero aseguró que ha superado el temor y está listo para enfrentarse a una invicta Colombia que llega con la ilusión de ganar su segunda Copa América.

“El último (partido) ya perdí el miedo y me encontré para la final me voy a encontrar mejor”, declaró Messi en una entrevista para el medio DSport.

“Con Canadá me sentí muy bien, más allá de las ocasiones, me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Ya te hace jugar frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o los movimientos laterales. Y con Ecuador llegué justo también. Bien de la lesión, pero tenía eso en la cabeza de que algo tenía”, explicó el delanteor sobre su desempeño en la Copa América.

Las complicaciones de no tener tiempo extra

A diferencia de la Eurocopa, la Copa América no ofrece definición por tiempos extras, sino que pasa directamente a la tanda por penales, una instancia que genera una mayor dificultad durante los 90 minutos por la intención de los equipos para definir los encuentros desde los 11 pasos, aseguró Messi.

“Sabemos que todas las Copas América son dificilísimas, son todas muy duras. Con un pequeño detalle te puedes quedar fuera. Los cruces son 90 minutos y hay penaltis, No tener alargue, como pasa en la Eurocopa, hace que los rivales que juegan contra Argentina te planteen otro tipo de partido, que muchos busquen el empate y ver qué pasa en los penaltis, que no siempre ganar el mejor”, señaló el argentino.

