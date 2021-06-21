Uruguay vs Chile cobertura en vivo | Copa América 2021

La Copa América sigue su marcha y este lunes presentará uno de los grandes partidos de esta edición: Uruguay vs Chile, correspondiente al grupo A.

El choque llama la atención, pues junto a Brasil y Argentina, son escuadras favoritas en esta edición del torneo que arrancó con polémica y que continúa con la misma, pero por un garrafal error de los chilenos, que en recientes horas se descubrió que hicieron ingresar a un peluquero a las instalaciones, rompiendo el protocolo contra covid-19, por lo que fueron sancionados.

Los jugadores pudieron haber experimentado algún tipo de desconcentración, pues el hecho fue sonado y criticado, pero Claudio Bravo, líder en este conjunto explicó que asumirán las sanciones con responsabilidad.

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“Sabemos del error que cometimos. Lo asumimos con la consecuencia que conlleva todo esto”, dijo bravo ante los medios, aunque no quiso decir más al respecto.

Chile reconoce el poderío de Uruguay

Por esa situación, no habrá algún tipo de baja para el duelo ante Uruguay, y piensan en lo deportivo, buscando derrotar a los charrúas.

“Hablamos de uno de los equipos con los mejores delanteros del mundo, eso es sinónimo de motivación. Creo que del otro lado existe lo mismo”, agregó el arquero del Real Betis.

Explicó que además de Luis Suárez, hay elementos línea por línea que compiten y pueden causar estragos.

"No solamente me preocupa Luis Suárez, en todas sus líneas tienen grandes jugadores” señaló el portero “a nivel grupal son una selección muy fuerte. Sabemos el poderío que tiene como grupo y a nivel individual”.

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Las posiciones en lo que va de la Copa América

En el Grupo A de la Copa América, Argentina es líder con 4 puntos, seguido de Chile que tiene las mismas unidades y la misma diferencia de goles.

En el tercer lugar está Paraguay que ganó en su presentación y de sotaneros están Uruguay en cuarto y Bolivia que tiene dos derrotas.

Los charrúas, si quieren mantenerse en la competencia deberán de vencer a Chile pues de lo contrario tendrían el camino complicado y tomando en cuenta la calidad de su plantel, sería un dudo descalabro.