Messi podría no ser registrado en LaLiga para la siguiente temporada

Las incorporaciones realizadas por el FC Barcelona para la siguiente temporada complicarían el registro del atacante argentino Lionel Messi a LaLiga, ya que, si se mantiene la masa salarial en aumento, estarían infringiendo el límite estipulado en el reglamento, según el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

“El Barcelona, con la masa salarial que tiene hoy, está excedido; para que pueda incorporar a Messi tendrá que haber reducciones de salarios de jugadores. Conocen las normas, por cada 100 que se ahorren pueden incorporar 25, tendrán que intentar todos los fichajes que están anunciando estén en esa norma. Tienen que hacer un esfuerzo importante de reducción de masa salarial actual para incorporar a esos jugadores. Están en camino de hacerlo, nos lo han contado y confiamos en que lo hagan”, aseguró.

Mucho se ha especulado que en la directiva del organismo regidor del futbol podrían hacer una excepción con el caso del astro sudamericano, debido a que él es la razón de que un número importante de patrocinios entren a LaLiga; sin embargo, Tebas aseguró que no habrá flexibilidad alguna en este ni en ningún otro caso.

“No se va a flexibilizar, nosotros no hacemos una norma para Messi; los anteriores y los actuales gestores saben lo que hay. Decimos que va por buen camino por todos los esfuerzos que está haciendo el Barça para reducir su masa salarial, esperamos que sigan así. Ayer leía al presidente del Barça decir que esperaba que LaLiga sea razonable, la norma sí lo es, no vamos a hacer nada especial”, agregó.

Situación de Messi en el FC Barcelona

Pese a que Lionel Messi no ha firmado su renovación con el FC Barcelona, las sensaciones que tienen en la cúpula blaugrana son de que el argentino desistirá de su deseo de abandonar el club, ya que, confía en el nuevo presidente, Joan Laporta y se le está armando un plantel para poder competir por todos los títulos; además de incorporar a su compatriota y amigo, Sergio Agüero.