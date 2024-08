¡ÚLTIMO MOMENTO! Varane se lesiona en su debut con su nuevo equipo

Rafaël Varane debutó este domingo 11 de agosto con el Como, equipo italiano que recién consiguió su ascenso a la Serie A para esta temporada y que disputó este día la primera ronda de la Copa de Italia ante la Sampdoria.

Sin embargo, el defensa francés tuvo una lamentable participación luego de tener que abandonar la cancha apenas a los 20 minutos de partido debido a una lesión en la pierna izquierda.

Te puede interesar: ¿Qué deportes dejarían de ser Olímpicos para Los Ángeles 2028?

El defensa central, Räfael Varane, abandonó la cancha a los 20 minutos de juego ante el Sampdoria por la primera ronda de la Copa de Italia.

Varane dejó su lugar a Edoardo Goldaniga en el juego que representaba su debut con el Calcio Como.

Varane injured 20 minutes into his debut…

I loved him but moving him on was a blessing in disguise, get better soon Rapha ❤️

pic.twitter.com/A9aAtsoteZ

— Morgan (@utdscope) August 11, 2024