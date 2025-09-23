Copa Libertadores: ¿A qué hora juegan Racing y Vélez y cómo verlo?

La Copa Libertadores 2025 vive una noche electrizante en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.

Este martes 23 de septiembre, Racing recibirá a Vélez Sarsfield en el partido de vuelta de los cuartos de final, con la ventaja mínima tras ganar 1-0 en la ida con gol de Adrián “Maravilla” Martínez en Liniers.

La “Academia” llega motivada luego de vencer 2-0 a Huracán en el Clausura argentino, aunque con un rendimiento irregular en la Copa Libertadores.

Ahora, Gustavo Costas recuperará a la mayoría de sus titulares y analiza dos variantes: Matías Zaracho en lugar de Gastón Martirena y el colombiano Duván Vergara por el lesionado Santiago Solari, quien sufrió una molestia muscular en la ida.

Por su parte, el “Fortín” de Guillermo Barros Schelotto necesita remontar: ganar por dos goles para clasificar directo o por uno para forzar penales.

El equipo llega con confianza tras imponerse 2-1 a San Martín de San Juan en el Clausura, pero su técnico no podrá contar con Lisandro Magallán, expulsado en el duelo anterior. En su lugar entrará el juvenil Aaron Quirós.

Más que una semifinal en juego

Este cruce no solo define un lugar entre los cuatro mejores del continente: para Racing significaría volver a una semifinal de Copa Libertadores después de 28 años, ya que no lo logra desde 1997.

Para Vélez, sería un regreso al protagonismo internacional tras más de una década alejado de las fases decisivas.

El ganador de esta serie enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre Flamengo y Estudiantes, donde los brasileños llevan ventaja de 2-1 y esperan resolver en La Plata.

El árbitro del partido será el uruguayo Esteban Ostojich, acompañado en el VAR por su compatriota Andrés Cunha. Un encuentro de alto voltaje que promete drama, tensión y emociones hasta el último minuto.

Horario del partido

El duelo entre Racing y Vélez está programado para este martes a las 16:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión será por una plataforma de streaming y por tv de paga.

Posibles alineaciones

Racing: Facundo Cambeses; Mura, Pardo, Colombo, Rojas; Nardoni, Sosa, Almendra; Zaracho, Vergara y Martínez. DT: Gustavo Costas.

Vélez: Marchiori; Lagos o Gordon, Mammana, Quirós, Gómez; Aliendro, Bouzat, Galván o Lanzini; Carrizo, Romero o Santos, Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

La mesa está servida en Avellaneda: Racing busca la historia y Vélez sueña con el golpe.