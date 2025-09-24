Copa Libertadores: Horario, alineaciones y todo sobre el Palmeiras vs River Plate

La Copa Libertadores 2025 se pone al rojo vivo este miércoles 24 de septiembre con un partido de alto voltaje: River Plate visita a Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo, en el duelo de vuelta de los cuartos de final.

El conjunto argentino, dirigido por Marcelo Gallardo, llega con la obligación de remontar tras caer 2-1 en la ida en el Monumental, mientras que los brasileños sueñan con repetir la gloria continental alcanzada en 2020 y 2021 bajo el mando de Abel Ferreira.

El choque comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, la transmisión será por streaming y por tv de paga.

River Plate, obligado a reaccionar

El cuadro “millonario” llega golpeado tras perder 2-0 con Atlético Tucumán en la Liga Profesional Argentina, lo que lo relegó al segundo lugar de su grupo.

Sin embargo, Gallardo apuesta a que la mística internacional vuelva a aparecer para meterse en semifinales, objetivo que se escapó el año pasado en la Copa Libertadores.

River Plate tendrá bajas importantes: Sebastián Driussi, por lesión, e Ian Subiabre, por decisión institucional.

Todo apunta a que Maxi Salas será el “9" titular, acompañado por la experiencia de futbolistas como Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta, quien ya marcó en la ida.

Palmeiras quiere volver a brillar

Por su parte, el “Verdao” llega con confianza plena luego de golear 4-1 a Fortaleza en el Brasileirao, donde marcha tercero con 49 puntos. Con la ventaja de la ida y el empuje de su gente en el Allianz Parque, el equipo de Ferreira confía en sellar el pase a semifinales de la Copa Libertadores.

Alineaciones probables

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Maurício, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Felipe Anderson; José Manuel López y Vitor Roque.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández y Maximiliano Salas.

River y Palmeiras se juegan mucho más que un boleto a semifinales: se enfrentan la historia, la jerarquía y el sueño continental en la Copa Libertadores 2025.