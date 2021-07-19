Avanzamos en lo futbolístico pese a la derrota: Hugo Pérez

Estados Unidos. El técnico de la selección de El Salvador Hugo Pérez señala que pese a la derrota ante México por 1-0 en la Copa Oro el proceso del equipo avanzó.

"No me voy satisfecho porque perdimos, pero es un paso más que hemos dado, nos falta mucho. Para competir de tú a tú 90 minutos con México necesitamos más trabajo", declaró el técnico de El Salvador en conferencia de prensa.

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"Lo bueno de jugar con México es que juega, no se queda atrás. Pensamos que iba a hacer un partido de esta índole, por eso presionamos más arriba. Hay que darle crédito a México, nosotros nos equivocamos más, no supimos aprovechar el tener la pelota, nos faltó tener más paciencia", apuntó Pérez, luego que la escuadra centroamericana fue superior a la Selección Azteca en el segundo tiempo estando muy cerca del gol de la igualada.

Con la derrota ante el equipo del “Tata” Martino, El Salvador terminó como el segundo lugar del grupo A de la Copa Oro con marca de dos victorias y una derrota; en los cuartos de final se enfrentará al mejor equipo del grupo D.

Hugo Pérez satisfecho por la actuación de El Salvador en el segundo tiempo



"Me gustó más el segundo tiempo que el primero, pero tampoco voy a hacer fiesta. Necesitamos mucho trabajo. México dominó el primer tiempo, me voy con la reacción que tuvimos después de ir abajo del marcador en la primera mitad e ir peleando, eso me da más que todo, es una luz al final del túnel", señaló Hugo Pérez.

El entrenador de la “Selecta” elogió la actuación del guardameta salvadoreño Mario González y de Armando González.

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"Mario fue extraordinario en realidad, no solo lo que hizo con el pie, los tiro peligrosos que sacó. Mario se encuentra en un buen momento… Armando (González) nos dio oxígeno, nos dio salida, fue peligroso encarando. Antes de entrar le dije que tuviera la pelota, pero que nos diera pausa, que distribuyera. Todos van entendiendo mi idea, yo necesito a los 23 de la nómina porque el que entra tiene que ser mejor que el que sale", finalizó el técnico.

Con información de EFE