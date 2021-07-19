Nos superaron en lo físico: Gerardo Martino

México. Gerardo “Tata” Martino, técnico de la Selección Azteca, reconoció que su equipo fue superado en lo físico por El Salvador a pesar del vencerlo, por 1-0, para claisificar a cuartos de final de la Copa Oro como primer lugar del grupo.

"Decaímos en el rendimiento físico mucho más que El Salvador y por eso la última media hora de partido se jugó como ellos querían", apuntó Gerardo Martino al final del encuentro jugado en el estadio Cotton Bowl en Dallas, Texas.

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En los tres partidos de la la fase de grupos de la Copa Oro, el equipo dirigido por el “Tata” empató 0-0 con Trinidad y Tobago, derrotó 3-0 a Guatemala y venció a El Salvador 1-0, resultados que le valieron el primer lugar del grupo A con siete puntos, algo que presumió el técnico de la selección mexicana.

“Tata” Martino señala que hasta el momento el análisis es positivo

"En el análisis hay que señalar como positivo que hicimos siete puntos y ganamos el grupo, que no recibimos goles, que sólo jugamos mal 30 minutos de los 270 de esta primera fase. En lo negativo está la falta de gol que tuvimos en varios momentos", comentó el argentino.

El técnico de la escuadra mexicana subrayó que el peor momento que vivió su escuadra fue desde un error defensivo en el minuto 61, cuando Edson Álvarez perdió un balón que terminó con un mano a mano ante Alfredo Talavera que los salvadoreños no pudieron capitalizar.

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"En el minuto 61 tuvimos un error de salida nuestro y eso, sumado a la escasez de efectividad del arco rival, hace que cualquier rival se meta al partido. Esa es la primera sensación, que hasta el minuto 61 este partido teníamos que ganarlo por mayor diferencia", explicó Martino.

"Hay una idea de juego, un convencimiento de mis jugadores, pero es difícil sostener el control del partido durante los 90 minutos. Eso es lo que más tenemos que corregir, eso y los errores propios que dejan crecer a nuestros rivales", añadió el técnico de la Selección Azteca.

México el próximo sábado se enfrentará en cuartos de final al segundo lugar del Grupo D que se definirá el próximo martes y donde Honduras es primero; Catar, invitado del torneo, segundo; y Panamá marcha tercero.

Con información de EFE