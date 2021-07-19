Chucky Lozano ya tendría reemplazo en la Copa Oro

La CONCACAF determinó que la Selección Mexicana podría incorporar a un jugador a su plantilla para completar los 23 deportistas que están acordados para competir en la Copa Oro, esto por la ausencia de Chucky Lozano además, en caso de que un jugador se contagie de COVID-19 también podrá ser reemplazado y será elegido por el DT de cada equipo.

Gerardo el “Tata” Martino incluyiría al actual jugador del Inter de Miami, Rodolfo Pizarro a la lista preliminar que se entregó previo al comienzo del torneo, pero Pizarro no entró en los convocados para disputar dicho torneo desde el comienzo aunque ahora eso puede cambiar, ya que el “Tata” convocó a Rodolfo para jugar los cuartos de final.

Luego del daño que sufrió el delantero Chucky Lozano tras el choque con el portero, Marvin Phillip, en el partido contra Trinidad y Tobago, los médicos determinaron que su recuperación sería de entre cuatro y seis semanas por lo que el mexicano quedó fuera de la Copa Oro. Regresó a Italia para reportar con su actual equipo, Napoli, y para recuperarse totalmente para sus próximos partidos.

Rodolfo Pizarro o Alejandro Zendejas será el sustituto

Pizarro tendrá que pasar las pruebas médicas para poder incorporarse a las filas de la selección tricolor. Aunque el delantero de Miami FC es el candidato adecuado para suplir al “Chucky”, Martino no descarta la posibilidad de incorporar a Alejandro Zendejas, jugador del Necaxa ya que también cumple con características semejantes a la posición que quedó vacía.

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El siguiente partido de México en la Copa Oro

Los Cuartos de Final se llevarán a cabo el sábado 24 de julio a las 21:00 hrs pero los mexicanos aún no conocen a su rival ya que aún faltan partidos por disputar, el equipo con el cual competirán, saldrá del grupo “D”, podría ser Honduras o Qatar, que ocupan el primer y segundo lugar de la tabla, el partido lo podrás disfrutar a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP.