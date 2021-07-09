Oficial: Curazao queda fuera de la Copa Oro 2021

¡Oficial! La CONCACAF anunció de manera oficial que la selección de Curazao no participará en la edición de la Copa Oro 2021 debido a múltiples casos de COVID-19, por lo cual, Guatemala tomará su lugar en el certamen.

A través del sitio oficial de la Copa Oro, se anunció la decisión de que Curazao no podrá participar en la justa veraniega a pesar de que se haya ganado un lugar en el certame

“Antes del inicio de la fase de grupos de la Copa Oro 2021, todos los equipos nacionales realizaron pruebas y, desafortunadamente, la delegación de Curazao regresó un número significante de resultados positivos entre su personal y jugadores en la última ronda de pruebas. Aunque varios jugadores de Curazao regresaron un resultado de prueba negativo, las leyes locales requieren que varios de ellos se aíslen debido a que son contacatos cercanos de aquellos que dieron positivo”, informó la página oficial de la Copa Oro.

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Concacaf Statement – Curacao Delegation at 2021 Gold Cup

Details: https://t.co/Z7TsXba5r8



Declaración de Concacaf - Delegación de Curazao en la Copa Oro 2021

Detalles: https://t.co/1rn76R4Mrv pic.twitter.com/36jIJz9NH7 — Concacaf (@Concacaf) July 9, 2021

“A la luz de estas circunstacias, CONCACAF y la Federación de Fútbol de Curazao han acordado mutuamente que Curazao no participará en la Copa. El siguiente equipo mejor clasificado de la Ronda Preliminar de la Copa Oro es Guatemala. Esto se basa en el desempeño en el campo (victorias, empates y diferencia de goles) en los partidos Prelims jugados en el DRV PNK Stadium en el sur de Florida, del 2 al 6 de julio”, informó el máximo organismo de futbol en Centroamérica.

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Así queda el Grupo A con México al frente

Tras el anuncio oficial en el que Curazao quedó fuera de la Copa Oro 2021, el Grupo A que integra la Selección Mexicana de Gerardo ‘Tata’ Martino sufrió modificaciones y ahora se enfrentarán a Guatemala en el segundo partido de la fase de Grupos.

Grupo A

El Savador

Guatemala

México

Trtinidad y Tobago