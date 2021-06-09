El ‘Tata’ Martino ya eligió a su delantero para la Copa Oro

El delantero de Monterrey, Rogelio Funes Mori, terminó los trámites para obtener la nacionalidad mexicana y con ello, podría ser llamado por Gerardo Martino para disputar la Copa Oro que inicia el próximo 2 de julio.

Y es que el atacante de Rayados ha manifestado en varias ocasiones su intención de jugar para la Selección Mexicana, no obstante, pese a obtener la naturalización, aún le faltaría solicitar el cambio de Federación para vestir la playera Tricolor, proceso que ya habría iniciado enviado los documentos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresando su deseo de poder representar a México, país al que llegó en 2015 para convertirse en una figura de Monterrey, equipo con el que ha logrado dos títulos de Copa MX, una Liga y una Concachampions.

A pesar de haber disputado encuentros con la Selección de Argentina, el atacante de Rayados puede ser convocado por el Tata Martino, debido a que su última aparición con la Albiceleste fue durante un partido amistoso frente a Brasil en 2012, en el que vio actividad únicamente por 14 minutos.

Según los lineamientos de la FIFA, un jugador puede cambiar de Federación para representar a otro país al tener la nacionalidad de la Selección a la que quiere representar y cuando han pasado al menos tres años desde que el futbolista jugó su último partido internacional, sin importar si el encuentro era de una competencia oficial o amistoso.

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Funes Mori, la solución a la falta de gol en la Selección Azteca

Ante las críticas de la falta de gol en la Selección Mexicana, tal parece que Funes Mori pinta como la mejor opción para ser el ´9’ del Tri durante el Torneo de Concacaf.

Durante los partidos que ha disputado México en este 2021 rumbo a la Copa Oro, el combinado dirigido por Gerardo Martino no ha podido marcar en los 90 minutos frente a Gales en un juego amistoso y ante Costa Rica en las Semifinales de la Liga de Naciones, teniendo en el ataque a Henry Martín, Hirving Lozano y Alan Pulido.

Por su parte, Rogelio Funes Mori llegaría a reforzar el ataque de la Selección Azteca, pues en el Guard1anes 2021 logró anotar en nueve ocasiones convirtíendose en un sinónimo de gol para los Rayados. Cabe recordar, que la búsqueda también se realiza debido a la baja de Raúl Jiménez, quien fuera el delantero estelar de México y que será baja hasta la próxima temporada.

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