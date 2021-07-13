DT de Trinidad y Tobago: Grito nos debió dar triunfo ante México

Si bien en el partido que sostuvieron la selección mexicana y su similar de Trinidad y Tobago el sábado 10 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos, no pudieron romper la igual a cero goles, el hecho de que la afición mexicana gritaría en varias ocasiones el conocido grito homofóbico hizo pensar al técnico de los caribeños que podrían recibir los tres puntos.

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''En tres ocasiones se debió parar el partido, tenemos que frenar este tipo de comportamientos en este deporte. Pensé que después de la tercera vez que paró el partido (aunque fueron dos veces) nos debieron dar el juego en ese momento'', comentó Angus Eve, director técnico de la selección nacional de Trinidad y Tobago.

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Pese a que México mostró superioridad y hubo mucha polémica por el penal no señalado sobre Hirving “Chucky” Lozano, de acuerdo a Angus Eve parte del éxito de Trinidad y Tobago en dicho compromiso fue apegarse al plan de juego que trazaron previamente.

"Fue un partido de mucho desgaste y puedo decir que nos sentimos cómodos al neutralizar a México, la clave fue que nos apegamos perfectamente al plan de juego", agregó durante su conferencia de prensa.

Finalmente, no pudo demeritar la historia y calidad de cuadro mexicano, ya que es consciente del nivel de jugadores que conforman el Tri, algo que considera hace aún más meritorio el empate sin goles.

"Fueron muchas opciones las que ellos tuvieron, pero creo que nos acomodamos bien atrás. Es realmente difícil controlar a un equipo como México con jugadores de mucho talento, que juegan en Europa. No fue fácil, pero nos vamos contentos", concluyó.

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Números de México ante Trinidad y Tobago

A lo largo de la historia, la selección mexicana y su similar de Trinidad y Tobago se han medido en 24 ocasiones, de las cuales 15 han sido victorias para México, seis veces empataron y únicamente han sido derrotados tres veces por los caribeños.

Los triunfos obtenidos por parte de Trinidad y Tobago se dieron en dos rondas eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo y una más en el extinto campeonato de Concacaf.