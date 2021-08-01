Duelo verbal entre Tata Martino y Gregg Berhalter

Las Vegas, Estados Unidos. Inició el primer round del duelo entre la selección de México y Estados Unidos que jugarán la final de la Copa Oro.

En conferencia de prensa previo a la gran final, los directores técnicos de las escuadras finalistas entraron en una interesante polémica.



El entrenador de México, el argentino Gerardo “Tata” Martino, pidió a su colega de Estados Unidos, Gregg Berhalter, preocuparse por su propio comportamiento en lugar de criticar al de los rivales.

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Berhalter criticó el comportamiento de los jugadores de México durante el partido de las semifinales que ganaron a Canadá 2-1.

Y pidió a los árbitros vigilar el comportamiento de los jugadores aztecas.

"He visto numerosas veces cuando los jugadores de México han agarrado por el cuello a los rivales, y tocar otras áreas faciales. Eso no tiene cabida en el deporte", dijo el técnico estadounidense.

"No vamos a tolerar eso, y el árbitro tiene que tomar el control de eso", dijo Berhalter.

Gerardo Martino recordó que su colega también ha tenido airadas reacciones frente a los árbitros.

El argentino y el estadounidense ya tuvieron enfrentamientos cuando dirigían en la MLS.

Ambos se enfrentarán por tercera vez en el rol de seleccionadores.

Antes fue por la Liga de Naciones de la Concacaf, un emocionante clásico que ganó por 3-2 el equipo de las Barras y las Estrellas con un gol de penalti de Christian Pulisic en la prórroga.

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También se enfrentaron en la final de la Copa Oro 2019, donde un gol de Jonathan dos Santos dio el título al Tri.



México tiene ventaja histórica sobre Estados Unidos



México ha ganado ocho ediciones por seis de Estados Unidos.

Al margen de la polémica, Gregg Berhalter manifestó su respeto por el “Tata” Martino.

"Tengo mucho respeto por “Tata” Martino. Creo que es un gran entrenador, y si tuviera la mitad de la carrera que él ha tenido, estaría feliz", dijo el técnico de Estados Unidos.

Ambos entrenadores también admitieron que la atmósfera que se vive en los "clásicos" entre México y Estados Unidos es de una gran presión.

"Todos esos partidos son muy difíciles. Para mí, se reducen a la mentalidad", subrayó Berhalter.

México y Estados Unidos jugarán este domingo por el título de la decimosexta edición de la Copa Oror en el Allegiant Stadium, de Las Vegas (Nevada).

Con información de EFE