EN VIVO: Partido México vs Canadá | Semifinal Copa Oro

La Selección Mexicana se mide a Canadá en Semifinales de la Copa Oro 2021.

En un juego que se llevará a cabo en la cancha del Estadio NRG de Houston, Texas, el combinado dirigido por Gerardo Martino buscará una final más en el certamen de Concacaf, el cual domina con 11 títulos.



Durante el torneo, la escuadra tricolor ha venido de menos a más, y es que el equipo mexicano llega a la antesala de la fina luego de haber vencido por goleada a Honduras el los Cuartos de Final, por lo que buscará mantener el buen ritmo en busca del bicampeonato.

La Selección Azteca logró superar la Fase de Grupos luego de enfrentarse a Trinidad y Tobago, Guatemala y El Salvador, ubicándose en el primer puesto de su sector con 7 puntos.

Por otra parte, la escuadra de Canadá avanzó a la ronda de eliminatorias luego de haber finalizado la primera etapa de la competencia en el segundo puesto del Grupo B.

El equipo de la hoja de maple se midió a Estados Unidos, Haití y Martinica. Después, en los Cuartos de Final, jugaron frente a Costa Rica y sacaron la victoria por 2-0.

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¿Dónde ver el partido México vs Canadá?

Recuerda que el encuentro de Semifinales entre la Selección Mexicana y Canadá, podrás disfrutarlo a través de la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 21:00 horas.

Cabe recordar, que el vencedor del juego entre México y Canadá, se medirá al ganador de la serie entre Estados Unidos y Qatar.

La Gran Final de la Copa Oro 2021 se disputará el próximo domingo 1 de agosto de 2021 en la cancha del Estadio Allegiant ubicado en Nevada.

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