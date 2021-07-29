Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

EN VIVO: Partido Estados Unidos vs Qatar | Semifinal Copa Oro

La Selección de Estados Unidos se mide al país invitado, Qatar, para definir al primer finalista del certamen de Concacaf, la Copa Oro 2021.

Estados Unidos calienta antes de la Copa Oro

Escrito por: Azteca Deportes

La Selección de Qatar se mide a Estados Unidos en la primera Semifinal de la Copa Oro 2021.

El juego que definirá al primer finalista del torneo de Concacaf, se disputará en el Estadio Q2 de Texas a las 18:30 horas.

La Selección invitada para esta edición de la competencia, llegó a la instancia de Semifinales luego de haber finalizado como líder del Grupo D con 7 puntos, sector en el que se cruzó contra Honduras, Panamá y la Selección de Granada.

Posteriormente, Qatar dejó en el camino a El Salvador en los Cuartos de Final al llevarse la victoria por marcador de 3-2 para instalarse en la antesala de la Gran Final.

Por su parte, la Selección de Estados Unidos también terminó la Fase de Grupos de la Copa Oro 2021 en lo más alto de su sector.

El combinado de las Barras y las Estrellas, dirigido por Gregg Berhalter, se enfrentó a Canadá, Haití y Martinica en el Grupo B y consiguió tres victorias.

Para la instancia de Cuartos de Final, el cuadro norteamericano derrotó a Jamaica por la mínima diferencia.

Te puede interesar: México debe cuidarse de la presión de Canadá

¿Dónde ver el partido Estadios Unidos vs Qatar?

El juego de Semifinales entre la Selección de Estados Unidos y Qatar, lo podrás disfrutar a través de la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 18:30 horas.

Alineaciones para el Estados Unidos vs Qatar

La Selección de Estados Unidos sale con: M. Turner en el arco, S. Moore, J. Sands, M. Robinson, S. Vines, G. Bosio, K. Acosta, S. Lletget, P. Arriola, D. Dike y M. Hoppe.

Por su parte, la escuadra invitada, Qatar, salta al terreno de juego con: M.Barsham en la portería, P. Miguel, b. Al Rawi, A. Ali, A. Hassan, H. Ahmed, H. Haydos, K. Boudiaf, A. Afif y K. Boudiaf.

Te puede interesar: Horario y dónde ver en vivo el partido México vs Canadá | Copa Oro

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP