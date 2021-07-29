EN VIVO: Partido Estados Unidos vs Qatar | Semifinal Copa Oro

La Selección de Qatar se mide a Estados Unidos en la primera Semifinal de la Copa Oro 2021.



El juego que definirá al primer finalista del torneo de Concacaf, se disputará en el Estadio Q2 de Texas a las 18:30 horas.

La Selección invitada para esta edición de la competencia, llegó a la instancia de Semifinales luego de haber finalizado como líder del Grupo D con 7 puntos, sector en el que se cruzó contra Honduras, Panamá y la Selección de Granada.

Posteriormente, Qatar dejó en el camino a El Salvador en los Cuartos de Final al llevarse la victoria por marcador de 3-2 para instalarse en la antesala de la Gran Final.

Por su parte, la Selección de Estados Unidos también terminó la Fase de Grupos de la Copa Oro 2021 en lo más alto de su sector.

El combinado de las Barras y las Estrellas, dirigido por Gregg Berhalter, se enfrentó a Canadá, Haití y Martinica en el Grupo B y consiguió tres victorias.

Para la instancia de Cuartos de Final, el cuadro norteamericano derrotó a Jamaica por la mínima diferencia.

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¿Dónde ver el partido Estadios Unidos vs Qatar?

El juego de Semifinales entre la Selección de Estados Unidos y Qatar, lo podrás disfrutar a través de la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 18:30 horas.

Alineaciones para el Estados Unidos vs Qatar

La Selección de Estados Unidos sale con: M. Turner en el arco, S. Moore, J. Sands, M. Robinson, S. Vines, G. Bosio, K. Acosta, S. Lletget, P. Arriola, D. Dike y M. Hoppe.

Por su parte, la escuadra invitada, Qatar, salta al terreno de juego con: M.Barsham en la portería, P. Miguel, b. Al Rawi, A. Ali, A. Hassan, H. Ahmed, H. Haydos, K. Boudiaf, A. Afif y K. Boudiaf.

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