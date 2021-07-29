Horario y dónde ver en vivo el partido México vs Canadá | Copa Oro

La Selección Mexicana de Futbol buscará su pase a la gran final de la Copa Oro 2021 cuando enfrente a su similar de Canadá en uno de los duelos más esperados de la justa veraniega.

En partido que se llevará a cabo en el Estadio NRG de Houston, Texas, la Selección Azteca que es dirigida por el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, buscará seguir invicta y de paso meterse a una final más de la Copa Oro.

El conjunto tricolor posee a la mejor defensa del certamen, pues después de cuatro partidos, no ha recibido ningún gol y el veterano Roberto Talavera se ha confirmado como de los mejores guardametas mexicanos del momento.

Por su parte, Canadá ha demostrado una ofensiva feroz a base de un espectacular futbol y solamente ha caído en una ocasión dentro del torneo más importante de la CONCACAF.

Resumen: México vs Honduras Copa Oro

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¿A qué hora juegan México vs Canadá?

México enfrentará a Canadá por un pase a la gran final de la Copa Oro 2021 en punto de las 8:45 P.M. del centro de México a través de la inigualable señal de TV Azteca Deportes.

¿Dónde ver el partido México vs Canadá?

Recuerda que podrás disfrutar el partidazo entre la Selección Azteca y el combinado de la Hoja de Maple a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 8:45 P.M. del centro de México.

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Resultados previos de México y Canadá en Copa Oro 2021

A pesar de que la Selección Mexicana inició el certamen de la Copa Oro 2021 con un empate sin goles ante Trinidad y Tobago y en donde además perdieron a Hirving ‘Chucky’ Lozano por lesión, posteriormente recordaron el gol y sumaron un triunfo de 3-0 ante Guatemala y otra victoria de 1-0 frente a El Salvador.

En los cuartos de final no tuvieron piedad de Honduras y le propinaron una goleada de 3-0 con goles de Rogelio Funes Mori, Jonathan Dos Santos y Orbelín Pineda para meterse a las semifinales.

Por su parte, Canadá tuvo una decorosa fase de grupo, en donde goleó por marcador de 4-1 a Martinica y Haití, y aunque después cayó ante Estados Unidos, se metió a cuartos de final con seis puntos, instancia en la que pasó por encima de una inoperante Costa Rica con un contundente 2-0.

