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Fútbol

Estoy frustrado por el resultado: Néstor Araujo

En lo personal estoy tocado y por lo visto a mis compañeros les pasa lo mismo, declaró Néstor Araujo después de la derrota de México ante Estados Unidos.

Néstor Araujo

Escrito por: Azteca Deportes

Las Vegas, Estados Unidos. El defensa del Celta de Vigo Néstor Araujo dijo al final del encuentro, luego de la derrota por 1-0 ante Estados Unidos, en la final de la decimosexta edición de la Copa Oro, que "era frustrante".

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Néstor Araujo, ex jugador del Cruz Azul, destacó que siempre es malo caer, pero hacerlo al final y a balón parado como lo consiguió Estados Unidos con anotación de cabeza a tiro libre de Kellyn Acosta en el minuto 117 de los tiempos extras, los dejó llenos de "impotencia" y "frustración", pero que tenían que seguir adelante y aprender de lo sucedido.

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"En lo personal estoy tocado y por lo visto a mis compañeros les pasa lo mismo, pero la tristeza tiene que superarse y seguir en la lucha", apuntó el defensa de la Selección Azteca.

En este sentido Araujo dijo que ahora lo más importante era que el equipo se recuperara en el ánimo y centrar todas las energías en el próximo reto de la selección; clasificar a la Copa del Mundo de Catar 2022.

"Cierto que hemos llegado a la final de la Copa Oro, pero había que ganarla y no lo hicimos por lo que hay que pasar página y saber que dentro poco nos vamos a enfrentar de nuevo a Estados Unidos y a todos los rivales importantes de la Concacaf por lo que tendremos que ver que es lo que sucede", finalizó el mexicano.

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Gerardo Martino

No hay que hacer una catástrofe por la derrota: “Tata” Martino

El técnico argentino Gerardo “Tata” Martino en su primer análisis de lo sucedido en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, fue que no había que enfocar la derrota como una "catástrofe" sino como el efecto de lo que puede suceder cuando no aprovechas las oportunidades de marcar.

"Hemos competido bien contra ellos en las dos finales, hicimos un desgaste muy grande, tuvimos grandes momentos del partido a favor nuestro con lo cual no debería ser ninguna catástrofe para nuestro interior el hecho de haber perdido", comentó Martino.

"Son derrotas que duelen de las cuales tenemos que sacar la experiencia necesaria, pero en definitiva buscaremos seguir mejorando dentro de una propuesta que estamos llevándola adelante desde hace dos años y medio”, añadió el argentino.

Con información de EFE

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