Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

La historia de amor que dejó el México vs Guatemala

El amor se hizo presente en las tribunas del Cotton Bowl, hacemos un relato de esta gran historia que se hizo viral en redes sociales.

BESO DE AFICIONADOS DE MEXICO.jpg

Escrito por: Azteca Deportes

En pleno partido de México vs Guatemala surgió la historia de amor de este verano, pues unos aficionados a la Selección Azteca robaron todos los reflectores en el estadio Cotton Bowl, pues tuvieron una cita en el inmueble para ver al cuadro mexicano; pero al parecer la chica no estaba muy contenta al principio.

Todos piensan en el escenario ideal para la cita perfecta puede ser un restaurante, una cafetería, ir al cine o algún plan romántico, sin embargo el famoso "Toluco", como lo bautizaron Christian Martinoli y Luis García en la transmisión de Fut Azteca prefirió llevar a su enamorada al estadio para ver a México.

Video: ¡Golazo de Rogelio Funes Mori! Guatemala 0-1 México

Te puede interesar: México golea a Guatemala y respira en la Copa Oro

El Cotton Bowl fue testigo de dos misiones que al principio se tornaron imposibles, la primera es que la Selección de México rompiera el cero ante Guatemala, lo que sucedió al minuto 29 con tanto del delantero Rogelio Funes Mori; y la otra es que el "Toluco" hiciera que su novia disfrutara el partido, pues al inicio se le veía molesta.

En la transmisión del partido se hizo un seguimiento de tremenda historia de amor entre estos personajes, al minuto 30 del partido se ubicó que en el momento del gol la dama no festejó el primer tanto de la Selección Azteca, pero en el segundo gol del delantero de la Pandilla la novia del "Toluco" comenzó a sonreir y a disfrutar el partido.

Martinoli y Luis García aman al Toluco

En la recta final del partido triunfó el amor y el famoso Toluco y su novia se dieron un beso que se hizo viral en redes sociales, pues cupido hizo de las suyas en plena Copa Oro, momento que describieron en la transmisión de Fut Azteca con su peculiar estilo.

"Un dios el Toluco, ya lo bautizó (Martinoli)", comentó Luis García y además Chritian Martinoli dijo que es un "Genio" e hizo la solicitud a Omar Villarreal en cancha que le consiguiera la playera del "Toluco".

Tal vez quieras leer: La Selección Mexicana y sus lesiones en la era Martino

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP