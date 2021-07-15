La historia de amor que dejó el México vs Guatemala

En pleno partido de México vs Guatemala surgió la historia de amor de este verano, pues unos aficionados a la Selección Azteca robaron todos los reflectores en el estadio Cotton Bowl, pues tuvieron una cita en el inmueble para ver al cuadro mexicano; pero al parecer la chica no estaba muy contenta al principio.

Todos piensan en el escenario ideal para la cita perfecta puede ser un restaurante, una cafetería, ir al cine o algún plan romántico, sin embargo el famoso "Toluco", como lo bautizaron Christian Martinoli y Luis García en la transmisión de Fut Azteca prefirió llevar a su enamorada al estadio para ver a México.

Video: ¡Golazo de Rogelio Funes Mori! Guatemala 0-1 México

Te puede interesar: México golea a Guatemala y respira en la Copa Oro

El Cotton Bowl fue testigo de dos misiones que al principio se tornaron imposibles, la primera es que la Selección de México rompiera el cero ante Guatemala, lo que sucedió al minuto 29 con tanto del delantero Rogelio Funes Mori; y la otra es que el "Toluco" hiciera que su novia disfrutara el partido, pues al inicio se le veía molesta.

En la transmisión del partido se hizo un seguimiento de tremenda historia de amor entre estos personajes, al minuto 30 del partido se ubicó que en el momento del gol la dama no festejó el primer tanto de la Selección Azteca, pero en el segundo gol del delantero de la Pandilla la novia del "Toluco" comenzó a sonreir y a disfrutar el partido.

Martinoli y Luis García aman al Toluco

En la recta final del partido triunfó el amor y el famoso Toluco y su novia se dieron un beso que se hizo viral en redes sociales, pues cupido hizo de las suyas en plena Copa Oro, momento que describieron en la transmisión de Fut Azteca con su peculiar estilo.

"Un dios el Toluco, ya lo bautizó (Martinoli)", comentó Luis García y además Chritian Martinoli dijo que es un "Genio" e hizo la solicitud a Omar Villarreal en cancha que le consiguiera la playera del "Toluco".

Tal vez quieras leer: La Selección Mexicana y sus lesiones en la era Martino