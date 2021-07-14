Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Horario y dónde ver en vivo México vs Guatemala | Copa Oro

México vs Guatemala a partir de las 20:30 horas, encuentro que podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com , Azteca 7 y APP de Azteca Deportes.

Héctor Herrera con la Selección Azteca

Escrito por: Azteca Deportes

México. La Selección de México se enfrenta a su similar de Guatemala a partir de las 20:30 horas tiempo de la Ciudad de México en el segundo encuentro de las dos selecciones en la Copa Oro, partido que podrás ver hoy en VIVO por aztecadeportes.com , Azteca 7 y APP de Azteca Deportes, con el mejor equipo de analistas y narradores del mundo mundial, encabezados por Christian Martinoli, el “Doctor” García, Jorge Campos y Zague.

EN VIVO EL PARTIDO MÉXICO VS GUATEMALA AQUÍ.

La selección mexicana enfrentará a su similar de Guatemala en un encuentro en el que está obligado a ganar para borrar la imagen de su pésimo debut en la Copa Oro en el que empató sin goles con Trinidad y Tobago.

En un duelo que dominaron, pero mostraron una pobre contundencia en el área, los jugadores del técnico Gerardo "Tata" Martino fallaron más de una decena de disparos al arco y en su segundo encuentro tratarán de desquitarse ante una Guatemala que perdió 2-0 ante El Salvador.

Te puede interesar: Los jugadores que le podrían quitar el séptimo Balón de Oro a Messi


Como campeones defensores, los mexicanos a marcar superioridad con una delantera que si bien sufrirá la ausencia del lesionado Hirving Lozano, del Napoli, estará liderada por “Tecatito” Corona y el atacante rayado Rogelio Funes Mori.

Martino saldrá a imponer condiciones desde el arranque ante un contrario que en su debut se encerró y aguantó los embates de la ofensiva contraria durante más de 80 minutos, pero terminó superado.


Te puede interesar: Hirving Lozano seguirá su recuperación en Italia

Posible alineación de la Selección de México

Alfredo Talavera; Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Édson Álvarez, Orbelín Pineda; Jesús Manuel Corona, Rogelio Funes Mori, Efraín Álvarez.

Cuándo y dónde ver en VIVO México vs Guatemala

Cuándo: Miércoles 17 de julio.

Hora: 8:30 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio, APP de Azteca Deportes y Azteca 7.

No puedes perderte el encuentro entre México vs Guatemala por las pantallas de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del mundo mundial.

Mis Tres Vidas | Documental Luis García, Capítulo 5: Selección Mexicana

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP