Horario y dónde ver en vivo México vs Guatemala | Copa Oro

México. La Selección de México se enfrenta a su similar de Guatemala a partir de las 20:30 horas tiempo de la Ciudad de México en el segundo encuentro de las dos selecciones en la Copa Oro, partido que podrás ver hoy en VIVO por aztecadeportes.com , Azteca 7 y APP de Azteca Deportes, con el mejor equipo de analistas y narradores del mundo mundial, encabezados por Christian Martinoli, el “Doctor” García, Jorge Campos y Zague.

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La selección mexicana enfrentará a su similar de Guatemala en un encuentro en el que está obligado a ganar para borrar la imagen de su pésimo debut en la Copa Oro en el que empató sin goles con Trinidad y Tobago.

En un duelo que dominaron, pero mostraron una pobre contundencia en el área, los jugadores del técnico Gerardo "Tata" Martino fallaron más de una decena de disparos al arco y en su segundo encuentro tratarán de desquitarse ante una Guatemala que perdió 2-0 ante El Salvador.

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Como campeones defensores, los mexicanos a marcar superioridad con una delantera que si bien sufrirá la ausencia del lesionado Hirving Lozano, del Napoli, estará liderada por “Tecatito” Corona y el atacante rayado Rogelio Funes Mori.

Martino saldrá a imponer condiciones desde el arranque ante un contrario que en su debut se encerró y aguantó los embates de la ofensiva contraria durante más de 80 minutos, pero terminó superado.



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Posible alineación de la Selección de México

Alfredo Talavera; Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Édson Álvarez, Orbelín Pineda; Jesús Manuel Corona, Rogelio Funes Mori, Efraín Álvarez.

Cuándo y dónde ver en VIVO México vs Guatemala

Cuándo: Miércoles 17 de julio.

Hora: 8:30 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio, APP de Azteca Deportes y Azteca 7.

No puedes perderte el encuentro entre México vs Guatemala por las pantallas de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del mundo mundial.