Hirving Lozano seguirá su recuperación en Italia

Hirving Lozano dejó la concentración de la Selección Mexicana. Luego de recibir los resultados de los exámenes neurológicos con resultados positivos, el jugador del Napoli viajará a Italia para continuar con su rehabilitación.

El delantero de la Selección Azteca completó las pruebas médicas en orden y después de pasar unos días con su familia, estará bajo observación del club italiano siguiendo el proceso de recuperación.

Lozano causó baja de la Copa Oro 2021 luego de un choque con el guardameta de Trinidad y Tobago, Marvin Phillip, el cual provocó que el ‘Chucky’ abandonara el terreno de juego en camilla y con collarín rumbo al hospital más cercano.

during the match Mexico vs Trinidad y Tobago, corresponding to Group A of the 2021 CONCACAF Gold Cup, at AT-T Stadium, on July 10, 2021. <br><br> durante el partido Mexico vs Trinidad y Tobago, correspondiente al Grupo A de la Copa Oro de la CONCACAF 2021, en AT-T Stadium, el 10 de Julio de 2021.|Jorge Martinez/MEXSPORT

Durante su estancia en el hospital, Hirving Lozano recibió 40 puntadas para cerrar la herida del ojo izquierdo y fue sometido a una cirugía plástica.

Pese a que el Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, había asegurado que Lozano debía permanecer con el equipo toda la semana, la evolución del golpe ha sido favorable y el atacante del Napoli pudo abandonar la concentración del Tri antes.

Cabe mencionar, que Hirving Lozano será baja de los terrenos de juego entre cuatro a seis semanas. Por ahora, estará en observación de su equipo en Italia de cara a la nueva temporada de la Serie A.

El conjunto de Nápoles tendrá un juego de preparación el próximo 31 de julio ante el Bayern Munich de cara a la campaña 2021-2022.

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FMF pidió inhabilitar al árbitro del México vs Trinidad y Tobago

Durante una conferencia de presa ofrecida este martes, Yon de Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, aseguró que la Selección Azteca está en espera de una respuesta por parte de la Concacaf para saber si el silbante, Ricardo Montero, volverá a estar al frente de un compromiso en la Copa Oro, pues puso en peligro la integridad de Lozano al dar un ingreso tarde a la asistencia médica.

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