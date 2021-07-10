Horario y dónde ver en vivo México vs Trinidad y Tobago | Copa Oro

México. La Selección Azteca se enfrenta a su similar de Trinidad y Tobago a partir de las 21:00 horas tiempo de la Ciudad de México en el debut de las dos escuadras en la Copa Oro, encuentro que podrás ver hoy en VIVO por aztecadeportes.com , Azteca 7 y APP de Azteca Deportes, con el mejor equipo de narradores y analistas del mundo mundial, encabezados por Christian Martinoli, Jorge Campos, Zague y el “Doctor” García.

EN VIVO EL PARTIDO MÉXICO VS TRINIDAD Y TOBAGO AQUÍ.

El combinado mexicano, dirigida por el técnico argentino Gerardo “Tata” Martino, buscará iniciar el torneo de la Concacaf con un triunfo ante los caribeños para que desde el principio ser líder del Grupo A donde también se encuentra las escuadras de El Salvador y Guatemala.

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El partido entre las selecciones de México vs Trinidad y Tobago se realizará en el AT&T Stadium, casa del equipo de la NFL Dallas Cowboys.

En este encuentro será el debut en partidos oficiales del delantero de Rayados de Monterrey Rogelio Funes Mori que tuvo una buena actuación ante la selección de Nigeria donde se estrenó como goleador del equipo mexicano.

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Posible alineación de la Selección de México

A. Talavera, G. Sepúlveda, C. Salcedo, L. Rodríguez, J. Gallardo, E. Álvarez, H. Herrera, E, Gutiérrez, J. Corona, H. Lozano y R. Funes Mori.



Cuándo y dónde ver en VIVO México vs Trinidad y Tobago



Cuándo: Sábado 10 de julio.

Hora: 9:00 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio, APP de Azteca Deportes y Azteca 7.

No puedes perderte el encuentro entre la Selección Azteca vs Trinidad y Tobago por las pantallas de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del mundo mundial.