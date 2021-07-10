Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Horario y dónde ver en vivo México vs Trinidad y Tobago | Copa Oro

México vs Trinidad y Tobago a partir de las 21:00 horas, encuentro que podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com , Azteca 7 y APP de Azteca Deportes

Jugadores de México celebran un gol

Escrito por: Azteca Deportes

México. La Selección Azteca se enfrenta a su similar de Trinidad y Tobago a partir de las 21:00 horas tiempo de la Ciudad de México en el debut de las dos escuadras en la Copa Oro, encuentro que podrás ver hoy en VIVO por aztecadeportes.com , Azteca 7 y APP de Azteca Deportes, con el mejor equipo de narradores y analistas del mundo mundial, encabezados por Christian Martinoli, Jorge Campos, Zague y el “Doctor” García.

EN VIVO EL PARTIDO MÉXICO VS TRINIDAD Y TOBAGO AQUÍ.

El combinado mexicano, dirigida por el técnico argentino Gerardo “Tata” Martino, buscará iniciar el torneo de la Concacaf con un triunfo ante los caribeños para que desde el principio ser líder del Grupo A donde también se encuentra las escuadras de El Salvador y Guatemala.

Te puede interesar: Messi vs Neymar, la FINAL soñada en Copa América

El partido entre las selecciones de México vs Trinidad y Tobago se realizará en el AT&T Stadium, casa del equipo de la NFL Dallas Cowboys.

En este encuentro será el debut en partidos oficiales del delantero de Rayados de Monterrey Rogelio Funes Mori que tuvo una buena actuación ante la selección de Nigeria donde se estrenó como goleador del equipo mexicano.

Te puede interesar: Herrera asegura que México está obligado a ganar la Copa Oro

Posible alineación de la Selección de México

A. Talavera, G. Sepúlveda, C. Salcedo, L. Rodríguez, J. Gallardo, E. Álvarez, H. Herrera, E, Gutiérrez, J. Corona, H. Lozano y R. Funes Mori.

Cuándo y dónde ver en VIVO México vs Trinidad y Tobago


Cuándo: Sábado 10 de julio.

Hora: 9:00 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio, APP de Azteca Deportes y Azteca 7.

No puedes perderte el encuentro entre la Selección Azteca vs Trinidad y Tobago por las pantallas de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del mundo mundial.

Mis Tres Vidas | Documental Luis García, Capítulo 1: El Balón

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP