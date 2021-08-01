Horario y dónde ver México vs Estados Unidos | Final de la Copa Oro

La antesala de la Grab Final de la Copa Oro ya tiene un condimento de rivalidad. El seleccionador de México, el argentino Gerardo Martino, pidió este sábado a su colega de Estados Unidos, Gregg Berhalter, preocuparse por su propio comportamiento en lugar de criticar al de los rivales.

México y Estados Unidos jugarán este domingo por el título de la decimosexta edición de la Copa Oro en el Allegiant Stadium, de Las Vegas (Nevada).

Berhalter critica el comportamiento de los mexicanos

Berhalter criticó hoy el comportamiento de los jugadores de México durante el partido de las semifinales que ganaron a Canadá 2-1.

Y pidió a los árbitros vigilar el comportamiento de los jugadores mexicanos.

"He visto numerosas veces cuando los jugadores de México han agarrado por el cuello a los rivales, y tocar otras áreas faciales. Eso no tiene cabida en el deporte", dijo el seleccionador estadounidense.

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"No vamos a tolerar eso, y el árbitro tiene que tomar el control de eso", añadió.

Martino defiende a sus pupilos

A continuación Martino recordó que su colega también ha tenido airadas reacciones frente a los árbitros.

El argentino y el estadounidense ya tuvieron enfrentamientos cuando dirigían en la MLS.

El historial de enfrentamientos entre Martino y Berhalter

Ambos se enfrentarán por tercera vez en el rol de seleccionadores.

Antes fue por la Liga de Naciones de la Concacaf, un emocionante clásico que ganó por 3-2 el equipo de las Barras y las Estrellas con un gol de penalti de Christian Pulisic en la prórroga.

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También se enfrentaron en la final de la Copa Oro 2019, donde un gol de Jonathan Dos Santos dio el título al Tri.

México ha ganado ocho ediciones por seis de Estados Unidos

Berhalter reconoce la labor de Martino

Al margen de la polémica, el técnico de Estados Unidos manifestó su respeto por el exseleccionador de Argentina y extécnico del Barcelona.

"Tengo mucho respeto por 'Tata' Martino. Creo que es un gran entrenador, y si tuviera la mitad de la carrera que él ha tenido, estaría feliz", dijo Berhalter el sábado.

Ambos entrenadores también admitieron que la atmósfera que se vive en los "clásicos" entre México y Estados Unidos es de una gran presión.

"Todos esos partidos son muy difíciles. Para mí, se reducen a la mentalidad", subrayó Berhalter.

Horario y dónde ver México vs Estados Unidos

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