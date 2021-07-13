Jamaica vence a Surinam y Costa Rica golea a Guadalupe en la Copa Oro

La tercera jornada de la fase de grupos de la decimosexta edición de la Copa Oro tuvo este lunes a Jamaica y Costa Rica como protagonistas de la zona C, luego de sus respectivas victorias ante Surinam y Guadalupe.

Los 'Reggae Boyz' apenas necesitaron 30 minutos para hacer valer su clase y eficacia goleadora para marcar los dos tantos que se mantuvieron hasta el final del partido que se disputó en el Exploria Stadium, de Orlando, Florida.

Mis Tres Vidas | Documental Luis García, Capítulo 7: Martinoli y Yo

Jamaica no perdió el tiempo para tomar la delantera, con Shamar Nicholson anotando el octavo gol de su carrera en minuto 6'.

Tal vez te interese: Figura del América, muy cerca de la Premier League

Los 'Reggae Boyz' aprovecharon una pérdida de balón en su tercio defensivo, Leon Bailey le entregó un pase a Daniel Johnson quien encontró a Nicholson para que el delantero del Charleroi venciera al portero de Surinam Warner Hahn con un disparo raso y potente.

Bobby Reid de Fulham anotó el gol del torneo hasta la fecha en el minuto 26', aferrándose a un despeje de cabeza fallido de Ryan Donk y desatando una volea completa desde fuera del área que entró por el segundo palo del marco defendido por Hahn.

Los jamaiquinos parecieron sacar el pie del acelerador permitiendo que Surinam creciera en el juego, pero sus dos primeros tantos marcaron la diferencia se embolsaron merecidamente las tres unidades.

Costa Rica hace lo propio

A los 26 minutos de la primera parte los Ticos ya tenían un 2-0 a su favor, gracias a los goles conseguidos por el veterano Joel Campbell, cuando se cumplía el minuto 6 y Ariel Lassiter, el delantero del Dynamo de Houston, marcaba a los 26'.

Luego el juego se equilibró, al menos en la posesión del balón, pero cuando ambos equipos estaban listos para irse al descanso llegó el gol de Guadalupe, marcado por Raphael Mirval, en el tiempo de compensación para mantener a su equipo metido en el partido.

Tal vez te interese: Jorge Campos llegará en los Fut Heroes de FIFA 22

A pesar del suspenso en el marcador, la segunda parte no cambió demasiado con dominio en el juego y manejo del balón de Costa Rica, que mostró su mayor nivel futbolístico ante una selección que había llegado al cuadro principal del torneo a través de la fase preliminar al eliminar a Guatemala.

No se iba a dar esa sorpresa ante Costa Rica, porque la selección que dirige el colombiano Luis Fernando Suárez puso todo en orden cuando al minuto 70, el veterano centrocampista Celso Borges hizo valer toda su experiencia y clase para marca el tercer gol del combinado tico que ya pudo respirar con tranquilidad.

EFE