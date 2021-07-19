México vs El Salvador, alineaciones confirmadas para el partido

Pocas veces México ha llegado a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Oro sin presumir el liderato de grupo. Sin embargo, en esta ocasión es distinto. Un equipo con muchas dudas, sobre todo en la delantera, lastimada primero por la ausencia de más de siete meses de Raúl Jiménez, y recientemente por una lesión del Hirving Lozano, ha sufrido para llegar a la puerta rival.

¿Cómo le ha ido a México en esta Copa Oro?

El combinado Azteca empató en la primera fecha ante su similar de Trinidad y Tobago, lo que preocupó en el seno del equipo dirigido por Gerardo 'Tata' Martino. De igual forma, la plantilla cerró filas y consiguió una goleada ante Guatemala, por 0-3.

Gerardo Martino supo curar la ausencia del 'Chucky' Lozano

Lo anterior avivó los ánimos de un equipo agraviado por su resultado anterior, pero sobre todo por la aparatosa herida en la cabeza de Hirving 'Chucky' Lozano, quien se perderá el resto del torneo y ha tenido que volver a Italia para comenzar su recuperación en su club, en Napoli.

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El reencuentro de México con el gol

Ante Los Chapines, México se reconocilió con el gol y con la efectividad en el ataque. Después de haber caído en su rendimiento y creatividad al acercarse a la portería rival en los últimos compromisos, el triplete de tantos reforzó la autoridad del conjunto Azteca, que busca esta noche repetir la dosis ante los salvadoreño, una selección aguerrida y que pretende dar la sorpresa del sector.

Alineaciones de México

México: Alfredo Talavera; Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Édson Álvarez, Erick Gutiérrez, Orbelín Pineda; Rogelio Funes Mori, Jesús M. Corona.

Director Técnico: Gerardo Martino.

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Alineaciones de El Salvador

El Salvador: Mario González; Eriq Zavaleta, Ronald Gómez, Alexander Larín, Bryan Tamacas; Narciso Orellana, Joshua Pérez, Darwin Cerén, Marvin Monterroza; Jairo Henríquez, Joaquín Rivas

Director Técnico: Hugo Pérez.

Horario y dónde ver México vs El Salvador

Cuándo: Domingo 18 de julio.

Hora: 8:45 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio, APP de Azteca Deportes y Azteca 7.

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