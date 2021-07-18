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México vs El Salvador Horario y dónde ver en vivo | Copa Oro

México vs El Salvador a partir de las 20:45 horas, encuentro que podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com , Azteca 7 y APP de Azteca Deportes.

Tecatito Corona
Jesus Manuel Corona|Mexsport

Escrito por: Azteca Deportes

México. La Selección de México se enfrenta a El Salvador a partir de las 20:45 horas tiempo de la Ciudad de México en el tercer partido de la fase de grupos de la Copa Oro, parido que podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com , Azteca 7 y APP de Azteca Deportes, con el mejor equipo de narradores y analistas, encabezados por Christian Martinoli, Jorge Campos, Zague y el “Doctor” García.

EN VIVO EL PARTIDO MÉXICO VS EL SALVADOR AQUÍ.

La Selección Azteca, dirigida por el argentino Gerardo "Tata" Martino, enfrentará a El Salvador, en el partido que decidirá el primer lugar del grupo A de la Copa Oro de la Concacaf.

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Después de empatar sin goles con el humilde Trinidad y Tobago, los mexicanos recuperaron la contundencia y golearon en su segunda salida a Guatemala; suman 4 puntos, dos menos que los salvadoreños, ganadores de Guatemala y Trinidad por similar margen de 2-0.

México, campeón defensor, son favoritos para ganar, único resultado que les garantizaría terminar en el primer lugar del grupo; para conseguirlo deberán derrotar a los centroamericanos, que llegan inspirados con cuatro goles a favor y ninguno en contra y asegurado el boleto a los cuartos de finales.

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Posible alineación de México vs El Salvador


México: Alfredo Talavera; Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Édson Álvarez, Erick Gutiérrez, Orbelín Pineda; Rogelio Funes Mori, Jesús M. Corona.

El Salvador: Mario González; Eriq Zavaleta, Ronald Gómez, Alexander Larín, Bryan Tamacas; Narciso Orellana, Joshua Pérez, Darwin Cerén, Marvin Monterroza; Jairo Henríquez, Joaquín Rivas

Cuándo y dónde ver en VIVO México vs El Salvador


Cuándo: Domingo 18 de julio.

Hora: 8:45 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio, APP de Azteca Deportes y Azteca 7.

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