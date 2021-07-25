México vs Honduras, alineaciones confirmadas del partido | Copa Oro

Después de una fase de grupos con altibajos, y dejando muchas dudas en su último partido ante El Salvador, la Selección Mexicana enfrenta a su similar de Honduras en un choque desafiante para Gerardo Martino y sus pupilos, y en donde tienen la obligación de mejorar su volumen de juego y ser más certeros tanto en defensa como en ataque.

México ha sufrido en lo físico

El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, reconoció que su equipo fue superado en lo físico por El Salvador a pesar del vencerlo, por 1-0, para calificar a cuartos de final de la Copa Oro.

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"Decaímos en el rendimiento físico mucho más que El Salvador y por eso la última media hora de partido se jugó como ellos querían", comentó el técnico al final del juego realizado en el estadio Cotton Bowl ubicado en Dallas, Texas.

Gerardo Martino no le moverá a su alineación

La selección mexicana dominó el primer tiempo del duelo ante El Salvador y logró el gol del triunfo por conducto de Luis Rodríguez. En la segunda mitad el equipo salvadoreño generó al menos tres oportunidades claras de anotar, pero no tuvo puntería.

Lo anterior preocupa en el seno de la Selección Azteca, que se espera que salte a la cancha con un once similar o igual al que utilizó en su último encuentro.

Honduras tiene fe en vencer al combinado Azteca

Por su parte, el asistente técnico Arnold Cruz, de la selección catracha, dijo el martes que el equipo "está fuerte" pese a caer 0-2 frente a su similar de Qatar, aunque también reconoció que los hondureños necesitan mejorar.

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"El grupo está fuerte, están convencidos que sí se puede, hemos dado pasos muy importantes en el tema futbolístico, ahora lo que resta ver algunas situaciones dentro del campo de juego que hay que mejorar, recuperarse bien y estar listos para el sábado", indicó Cruz en una conferencia.

Alineación de México

México: Alfredo Talavera; Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos; Orbelín Pineda, Jesús Corona y Rogelio Funes Mori.

Alineación de Honduras

Honduras: Luis López; Marcelo Santos, Maynor Figueroa, Bryan Acosta, Alexander López, Jerry Bengston, Johnny Leveron, Dybi Flores, Kevin Álvarez, Diego Rodríguez, Kevin López.

Horario y dónde ver México vs Honduras

Cuándo: sábado 24 de julio

Hora: 9:00 PM (tiempo del centro)

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