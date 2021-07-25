México vs Honduras EN VIVO | Copa Oro, cuartos de final

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Después de algunos días de descanso, la Selección Mexicana dirigida por Gerardo 'Tata' Martino salta al campo del Estadio de la Universidad de Phoenix con la convicción de poder avanzar a las semifinales de la Copa Oro, tras una fase de grupos en donde ha mostrado dos caras.

El combinado Azteca enfrenta a unos catrachos que siempre dan el todo por el todo ante México, lo que augura un choque complicado, pues los pupilos del 'Tata' ya evidenciaron sus debilidades en su último partido,cuando enfrentaron a El Salvador.

No hay margen de error para la Selección Mexicana

México es el obligado. Su plantilla es ampliamente superior a la de los centroamericanos, y una derrota sería catastrófica para los objetivos del equipo de Martino, sobre todo en la antesala de las eliminatorias mundialistas. Por ello, el equipo Azteca tendrá que demostrar una amplia mejoría, e ilusionar con que el resto del ciclo de cara a la Copa del Mundo,no será puesto en riesgo.

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