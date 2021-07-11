El golpe de Chucky afectó a los jugadores: Jorge Theiler

La Copa Oro no inició de la mejor forma para la Selección Mexicana. Luego del empate sin anotaciones ante Trinidad y Tobago, Jorge Theiler, auxiliar técnico de Gerardo Martino, habló en conferencia de prensa y dejó a un lado el amargo debut, pues se mostró preocupado por la salud de Hirving 'Chucky' Lozano.

"Vimos a Hirving Lozano tirado y vivimos un momento de desesperación, estábamos consternados por el golpe. Pensábamos que había afectado su salud y nos preocupamos; ahora estamos más tranquilos al saber que está bien.

“El golpe afectó en la mentalidad de los jugadores al ver a su compañero así. Después generamos muchas ocasiones; hoy hubo un solo protagonista en la cancha y fuimos nosotros, pero el balón no quiso entrar”, mencionó Theiler tras el partido que se disputó en el AT&T Stadium.

"Hoy pensamos en la salud de Lozano, que se recupere, que esté bien, eso es lo fundamental. No estamos pensando en Chucky futbolista, sino en la persona”, finalizó.

Cabe recordar, que Gerardo Martino no estuvo en la banca debido a que cumple una sanción tras haber sido expulsado en la Liga de Naciones de la Concacaf contra Estados Unidos.

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El próximo rival es Guatemala

Para la Jornada 2 de la Copa Oro, México enfrentará a Guatemala. Los Chapines fueron invitados de emergenia al certamen de Concacaf; luego de que la Selección de Curazao fuera baja por casos positivos de Covid-19.

El encuentro se disputará el próximo miércoles 14 de julio en la cancha del Estadio Cotton Bowl, mismo recinto en el que la Selección Azteca cerrará la Fase de Grupos de la competencia frente a El Salvador.

Recuerda que la actividad de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2021 la puedes disfrutar a través de la señal de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

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