En triste partido, México empata sin goles contra Trinidad y Tobago

En un triste partido, la Selección de México empató sin goles ante Trinidad y Tobago, para dividir unidades en el inicio de la Copa Oro. Hirving “Chucky” Lozano salió lesionado al minuto 18 después de un aparatoso choque contra el arquero rival que lo dejó sangrando y noqueado sobre el terreno de juego.

Como cualquier partido contra un rival de la región se complicó. Los trinitarios se encerraron y con base en el juego físico fueron mermando el ataque de los dirigidos por Gerardo Martino, quien no pudo estar en la banca tras ser expulsado en la final de la Nations League, encuentro que perdió México 3-2.

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La primera de peligro la tuvo el nuevo delantero de la Selección Azteca, Rogelio Funes Mori. Al minuto ocho el jugador de Monterrey remató de cabeza y el portero rival sacó el balón con un espectacular lance sobre su lado derecho.

Terrible lesión del Chucky Lozano

Al minuto 16 del encuentro vino la catástrofe. Hirving Lozano entró al área y un defensor lo empujó. El aventón lo llevó al suelo y chocó de forma muy aparatosa contra el portero rival, para caer al terreno de juego completamente noqueado y con la ceja abierta, por lo que se pudo observar mucha sangre sobre el rostro del jugador del Napoli.

Escalofriante impacto del Chucky Lozano que le abre la ceja

Después del impacto de ver al Chucky lesionado, la Selección Azteca fue perdiendo ideas, se cansó de trasladar el balón de lado a lado. Tuvieron otra al minuto 27, tras una gran pared entre Héctor Herrera y el Tecatito Corona, quien se quitó al guardameta, pero no pudo definir.

La última jugada de peligro en la primera mitad fue para Herrera, capitán mexicano, con un disparo de larga distancia, pero no preocupó mucho sobre la portería contraria.

Para la segunda mitad, el cuerpo técnico de México decidió sacar a Erick Gutiérrez para que ingresara Orbelín Pineda. El jugador de Cruz Azul se acercó al marco rival al minuto 53, cuando entró al área y remató de aire, pero el portero de Trinidad y Tobago se revolvió atrás para evitar el gol de nuestros representantes.

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El defensa Carlos Salcedo salió lesionado por una molestia en el tobillo, ingresó Jonathan Dos Santos.

Al final del encuentro llegó la polémica. En un fuera de lugar muy apretado, el árbrito le quitó un gol a la Selección Mexicana, jugada que había concretado Funes Mori, y así dividir puntos con los caribeños.

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