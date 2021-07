FMF espera inhabilitar al árbitro del México vs Trinidad y Tobago

Luego de la lesión que sufrió Hirving Lozano en el debut de México en la Copa Oro 2021, el Presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, aseguró que la Selección Azteca ya espera respuesta de la Concacaf para saber si el silbante, Ricardo Montero, volverá a pitar durante la competencia.

“Estamos esperando una respuesta de la Concacaf sabiendo si se le va a inhabilitar o no y por cuántos partidos”, mencionó el directivo en conferencia de prensa.

Además, agregó que no buscarán inhabilitar a los jugadores de Trinidad y Tobago, pues pese a que en la acción se aprecia un empujón sobre Lozano, no existe intención lesionar a sus adversarios.

“No es la solución la inhabilitación, me parece que sí hay un claro empujón y el único que no lo vio fue el árbitro y la gente de arriba del VAR. Me parece que los jugadores de Trinidad no tienen intención de lastimar a un compañero de profesión y al no existir esta intención, nosotros no haríamos ninguna solicitud de inhabilitación contra ellos”, agregó.

Cabe recordar, que Lozano recibió 40 puntos a la altura del ojo y será baja del equipo dirigido por Gerardo Martino para el resto de la Copa Oro.

El próximo rival de México es Guatemala

Tras el empate sin goles ante Trinidad y Tobago, la Selección Mexicana se medirá a Guatemala el próximo 14 de julio en el Estadio Cotton Bowl. El combinado azteca buscará su primera victoria en el certamen de Concacaf ante un equipo que cayó en su presentación frente a El Salvador; y que fue llamado de último momento a la competencia luego de la baja de Curazao por presentar casos positivos de Covid.

El segundo encuentro de la Selección Mexicana será a las 08:30 horas (Tiempo de la Ciudad de México), y la Fase de Grupos de la Copa Oro 2021 la cerrará contra El Salvador el día 18 de julio en la misma cancha de Dallas.

