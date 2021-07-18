Qatar golea y elimina a Granada de la Copa Oro 2021

La Selección de Qatar venció 4-0 a Granada en la segunda fecha de la Copa Oro 2021 y se colocó como líder provisional del Grupo D con 4 puntos.

El duelo que se disputó en el BBVA Compass Stadium, fue una exhibición ante un rival que tuvo pocas ideas, por lo que la escuadra invitada al torneo de Concacaf aprovechó los errores y el desorden en el terreno de juego.

La escuadra dirigida por el entrenador español, Félix Sánchez, inauguró el marcador al minuto 11. Luego de un servicio por alto, el guardameta de Granada no logro conectar el balón de buen forma y le quedó a modo a Abdelaziz para mandarlo al fondo.

Posteriormente, a los 22 llegó el segundo tanto de Qatar por medio de Akram Afif, quien venció al arquero con un disparo de derecha desde fuera del área para aumentar la ventaja.

Antes del descanso, Mohamed Muntarí hizo el 3-0 al 36 con un remate de cabeza y fue en el segundo tiempo que cayó la anotación que cerró el partido.

Luego, Al Moez Ali anotó el 4-0 iniciando el segundo tiempo, colocando el marcador definitivo al 46’ frente a una Selección de Granada que vio su segunda derrota en la competencia, situación por la cual se encuentran eliminados.

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El próximo rival de Qatar es Honduras

Luego de haber empatado en la primera fecha ante Panamá, y después de la victoria contra Granada, el equipo invitado para esta edición de la Copa Oro se medirá el próximo martes 20 ante Honduras para cerrar la Fase de Grupos del certamen de Concacaf.

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