Posible alineación de México vs El Salvador | Copa Oro

La Selección Mexicana, dirigida por el argentino Gerardo 'Tata' Martino, enfrentará este domingo a El Salvador, en el partido que decidirá el primer lugar del grupo A de la Copa Oro de la Concacaf.

Después de empatar sin goles con la humilde selección de Trinidad y Tobago, los mexicanos se reconciliaron con el gol y le metieron tres en su segundo duelo a Guatemala para llegar a 4 puntos, dos menos que los salvadoreños, ganadores ante Guatemala y Trinidad por el mismo margen de 2-0.

Campeones defensores, los mexicanos son favoritos para imponerse, único resultado que les garantizaría terminar en el primer lugar; para conseguirlo deberán tomarse en serio a los rivales, que llegan inspirados con cuatro goles a favor y ninguno en contra y con su contraseña asegurada para los cuartos de final.

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Martino confía en mantener el orden atrás y a partir de ahí dominar en media cancha para que el argentino naturalizado, Rogelio Funes Mori, y Jesús 'Tecatito' Corona reciban buenos balones y puedan anotar.

Los salvadoreños del seleccionador Hugo Pérez tratarán de marcar primero para después de eso manejar el partido.

Con una línea ofensiva encabezada por Jairo Enríquez y Joaquín Rivas, los salvadoreños intentarán jugar sin complejos ante el favorito. No tienen nada que perder porque ya están clasificados a segunda ronda, pero de nignuna manera bajarán la guardia ante una selección a la que siempre quieren vencer.

México solventa la baja del 'Chucky'

Aunque sufrió la baja por lesión del delantero Hirving 'Chucky' Lozano, uno de los lideres de su ofensiva, México fue contundente ante Guatemala; goleó 3-0 y este domingo saldrá a confirmarlo ante un rival, que si bien ha sido el mejor del grupo, deberá confirmarlo ante un contrario superior.

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En el otro partido del sector, a la misma hora, Trinidad y Tobago enfrentará a Guatemala.

Alineación probable de la Selección Mexicana

Alfredo Talavera; Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Édson Álvarez, Erick Gutiérrez, Orbelín Pineda; Rogelio Funes Mori, Jesús M. Corona.