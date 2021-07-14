Panamá y Catar empatan en emocionante partido

Houston, Estados Unidos. En el mejor encuentro de lo que va el torneo, Panamá y Catar empatan a tres goles, mientras que la selección de Honduras golea 4-0 a Granada en partidos correspondiente del Grupo D de la Copa Oro

Honduras, dirigida por el entrenador uruguayo Fabián Coito, obtuvo sus primeros tres puntos con goles de Jerry Bengtson a los 28 minutos, de Edwin Solano en el 52, de Johnny Lerón en el 86 y de Romell Quioto en el 88.

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Fue el quinto gol de Bengtson en sus dos participaciones en la Copa Oro.

No obstante, el triunfo catracho se aseguró sobre los últimos minutos del encuentro con dos anotaciones en apenas dos minutos.

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Antes de producirse el triunfo de Honduras, Panamá tuvo que remar tres veces contra la corriente para impedir la derrota ante Catar, la selección anfitriona de la próxima Copa del Mundo, y sacar un 3-3 que trajo alivio.

Seis goles se produjeron en el segundo tiempo entre Panamá y Catar



Los seis goles se produjeron en el segundo tiempo de partido jugado con público en el BBVA Stadium de Houston.

Akram Afif puso adelante al equipo de Catar en el minuto 48.

Panamá igualó poco después a través de Rolando Blackburn en el minuto 51.

Dos minutos después Catar volvió a poner adelante con tanto de Al Moez Ali. En el minuto 58 Blackburn completó su doblete y puso de paso el 2-2 transitorio.

Los pupilos, del español Félix Sánchez, se pusieron de nuevo arriba con un tanto en el 63 de Hassan Al Haydos.

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El defensor Eric Davis salvó a la selección que dirige el danés Thomas Christiansen a los 79 minutos.

La segunda jornada del Grupo D se jugará el sábado en el BBVA Stadium de Houston con el choque entre las selecciones de Panamá y Honduras, y al terminar se jugara el partido entre Granada con Catar.

Con información de EFE

