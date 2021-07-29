TV Azteca transmitirá en vivo México vs Canadá | Copa Oro

La presencia de la Selección de México por decimotercera vez en las semifinales de la Copa Oro, y la octava como defensor del título, no es ninguna novedad en la decimosexta edición del torneo más importante de la Concacaf ni tampoco que tenga de rival a la de Canadá, de la que siempre ha sido su verdugo.

Ambas selecciones han llegado a la lucha por un puesto en la Gran Final con notas positivas que mostraron durante la competición de la fase de grupos y en sus respectivos de cuartos de final en las que superaron a las selecciones centroamericanas de Honduras y Costa Rica, respectivamente.

México, Estados Unidos y Canadá, los únicos que han alzado el trofeo

Pero además que será un duelo de dos equipos que se conocen muy bien, con una larga historia en la Copa Oro de la Concacaf, y además junto con Estados Unidos, los únicos que han conseguido alzar el torneo de campeones en lo que va de historia del torneo.

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El historial del partidos entre México y Canadá

México y Canadá se van a enfrentar por sexta vez en la Copa Oro y la Selección Azteca tiene ventaja de cuatro triunfos logrados en la fase de grupos de las ediciones de 1991, 1993, 2013 y 2019.

Canadá logró su único triunfo ante México en la ronda eliminatoria del 2000, por 2-1 con gol de oro al comienzo de la prórroga, y que les abrió la puerta a conseguir el título de campeones, el único que no se encuentra en poder de los mexicanos, que posee ocho, y Estados Unidos, que posee seis títulos.

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El récord entre las dos naciones en las competiciones generales también favorece al conjunto hoy dirigido por Gerardo 'Tata' Martino, con 20 victorias, ocho empates y solo cuatro derrotas, incluidos 12 triunfos, ocho empates en una derrota en la Clasificación Mundial de la Concacaf.

Cuándo y dónde ver México vs Canadá

México y Canadá se enfrentan este jueves 29 de julio en el Estadio NRG de Houston, Texas, a las 9 PM, y podrás verlo totalmente en vivo a través de Azteca 7, y las platadormas digitales aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.

