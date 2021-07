Alan Cervantes es el apuntado para sustituir a Edson Álvarez

Alan Cervantes disputó contra Honduras sus primeros minutos en la Copa Oro tras entrar de cambio al minuto 81 en lugar de Edson Álvarez quien salió con una lesión muscular. El futbolista del Ajax está en duda para jugar la semifinal vs Canadá y una de las opciones del cuerpo técnico es el contención de Santos.

Cervantes forma parte de la convocatoria mexicana tras quedarse afuera de la Selección Olímpica que se encuentra en Tokio. Tuvo su debut con la camiseta de México en la victoria ante Nigeria en juego amistoso.

“Esperemos que Edson si esté para el partido, es una pieza fundamental en esta selección, lo ha demostrado a lo largo del tiempo y yo enfocado en lo mío, me siento listo y preparado porque he trabajado toda mi vida. El trabajo del día día con mi club me ha llevado hasta donde estoy, en este primer llamado y en esta Copa Oro, sólo me queda disfrutar y afrontarlo con mayor responsabilidad”.

Alan se consolidó la última temporada y quiere hacerlo en la selección

Cervantes llegó a Santos a principios del 2020 procedente de Chivas donde no encontró cabida en el proyecto deportivo del Rebaño Sagrado. En la última temporada, Alan se consolidó como titular indiscutible con los Guerreros en la media de contención. Participó en 41 compromisos y fue subcampeón de Liga MX en el Guardianes 2021.

“Siendo sincero, mi paso por Chivas fue muy irregular, tuve buenas actuaciones, regulares y otras no tan buenas. La verdad no puedo decir que no tuve oportunidades, sí tuve oportunidades pero fue algo irregular y en ese sentido no me ayudó a consolidarme. En Santos encontré esa continuidad que me hacía falta en el cual estoy desplegando un fútbol bueno, creo yo, pero sabiendo que me falta mucho por mejorar y estoy agradecido con Santos por brindarme esa oportunidad”

La Selección Azteca entrenó por la tarde en Houston donde se sigue cuidando el estado de Edson Álvarez. Este miércoles habrá reconocimiento de cancha del estadio de los Texans y ahí se podrá aclarar el panorama del mediocampo mexicano para la batalla ante Canadá por un boleto con destino a la final en Las Vegas.