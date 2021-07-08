La convocatoria de Estados Unidos para la Copa Oro

Un total de 19 jugadores de la Major League Soccer formarán parte del plantel de 23 hombres que el técnico de Estados Unidos, Gregg Berhalter, ha elegido para la Copa Oro de Concacaf 2021.

El equipo de Norteamérica está buscando su séptimo campeonato a nivel de la confederación y el primero desde 2017. La selección masculina de Estados Unidos, competirá en el Grupo B, junto con Canadá, Martinica y Haití. Jugará todos sus partidos en el Childrens Mercy Park, en Kansas City, Kansas.

Un jugador lesionado puede ser reemplazado en el plantel hasta 24 horas antes del partido debut el próximo 11 de julio, aunque cualquier reemplazante debió haber estado en la convocatoria en lista preliminar de 60 jugadores.

Trece clubes diferentes de la MLS están representados en la convocatoria de Estados Unidos.

Atlanta United FC y Colorado Rapids lideran con tres jugadores convocados por bando, mientras que D.C. United y New York City FC cuentan con dos citados por equipo.

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Algunos de los jugadores de MLS destacados son Matt Turner (arquero de New England Revolution), Sebastian Lletget (volante de LA Galaxy) y Daryl Dike (delantero de Orlando City SC). Doce futbolistas tendrán la oportunidad de hacer sus primeras apariciones para Estados Unidos en una competición oficial.

PORTEROS:

· Brad Guzan – Atlanta United

· Sean Johnson – New York City FC

· Matt Turner – New England Revolution

DEFENSAS:

· George Bello – Atlanta United

· Reggie Cannon – Boavista

· Shaq Moore – Tenerife

· Donovan Pines – D.C. United

· Miles Robinson – Atlanta United

· James Sands – New York City FC

· Sam Vines – Colorado Rapids

· Walker Zimmerman – Nashville SC

MEDIOCAMPISTAS:

· Kellyn Acosta – Colorado Rapids

· Gianluca Busio – Sporting Kansas City

· Sebastian Lletget – LA Galaxy

· Cristian Roldan – Seattle Sounders

· Eryk Williamson – Portland Timbers

· Jackson Yueill – San Jose Earthquakes

DELANTEROS:

· Paul Arriola – D.C. United

· Daryl Dike – Orlando City SC

· Nicholas Gioacchini – Caen

· Matthew Hoppe – Schalke

· Jonathan Lewis – Colorado Rapids

· Gyasi Zardes – Columbus Crew



Estados Unidos jugará la Copa Oro sin sus figuras internacionales

Lo que llama la atención, es la ausencia de las principales figuras estadounidenses en la convocatoria, pues no se encuentran Weston McKennie (Juventus), Christian Pulisic (Chelsea), Giovanni Reyna (Dortmund), ni Sergiño Dest (Barcelona).

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Tampoco están convocados Tim Ream del Fulham, Zack Steffen (Manchester City), Josh Sargent (Weerder Bremen), John Brooks (Wolfsburgo), Mark McKenzie (Genk) y DeAndre Yedlin (Galatasaray).

La final de la Copa Oro se jugará el 01 de agosto en Las Vegas, donde se espera que jueguen México ante el combinado de las Barras y las Estrellas.

Horario y dónde ver el debut de México en la Copa Oro

No te pierdas el debut de México ante Trinidad y Tobago dentro de la Copa Oro este sábado 10 de julio en punto de las 9:00 P.M. del centro de México a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

