Corea del Norte vs Países Bajos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Final del Mundial Sub-17 Femenil, hoy sábado 8 de noviembre; marcador online

Este sábado 8 de noviembre se disputa la Final del Mundial Sub 17 Femenil de la FIFA en donde se enfrentarán las Selecciones de Corea del Norte ante Países Bajos en la cancha del Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, Marruecos. No te pierdas la cobertura en vivo de este encuentro por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Equipo europeo sueña con FICHAR a Lionel Messi durante la pausa en la MLS y previo al Mundial del 2026