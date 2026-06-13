Corea del Sur recuperaría a figura que juega en Europa para el duelo contra México

La planeación estratégica dentro del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ registró novedades de interés para el cuerpo técnico de la Selección Nacional de México comandada por Javier Aguirre ya que desde la delegación oficial de Corea del Sur confirmaron que Bae Jun-Ho superó los problemas físicos que lo marginaron del debut absoluto y sería de la partida en la segunda fecha del Grupo A para enfrentar a México.

Corea del Sur ya se destaca en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Mexsport

El futbolista de veintidós años de edad arrastraba una severa molestia en el tobillo tras sufrir un fuerte golpe durante un partido amistoso de preparación contra Trinidad y Tobago en Utah. Ahora, la incorporación del joven volante del Stoke City de Inglaterra, modificará el planteo del conjunto asiático, lo que llevará a Javier Aguirre a tomar apuntes sobre el mismo. Bae Jun-ho se recuperado satisfactoriamente de una molestia en el tobillo y es una pieza clave para el juego que intenta imponer Corea del Sur en el campo.

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La jornada de hoy ya trajo novedades en el conjunto asiático y los entrenamientos de este domingo marcarán el regreso formal del mediocampista Bae Jun-ho a las dinámicas bajo las órdenes directas del estratega Hong Myung-bo. Además en el búnker coreano también se evalúa la reincorporación del defensor Kim Tae-hyeon para consolidar el bloque defensivo ante el poderío de los atacantes mexicanos.

Por su parte, el estratega de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, toma nota de lo que ocurre en Guadalajara con Corea del Sur para preparar a los once jugadores que irán en busca de la clasificación frente al conjuno asiático el próximo jueves 18 de junio en el Estadio de Guadalajara. El combinado que logre los tres puntos, ya quedaría encaminado para los 16vos y hasta con la posiblidad de culminar primeros en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.