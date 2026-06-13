Mbappé genera polémica en Francia y apunta a un compañero: “Tiene todo lo que la gente puede odiar”

Francia, sin lugar a dudas, es otro de los seleccionados favoritos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Considerando esta situación, Kylian Mbappé, uno de sus referentes, se convirtió en el centro de la opinión pública debido a unas declaraciones emitidas sobre uno de sus compañeros, las cuales evidentemente no cayeron bien en el mundo digital.

De acuerdo a lo informado por el medio francés, Lequipe, el astro del Real Madrid se habría referido a Rayan Cherki a través de unas declaraciones bastante picantes. “Él no es muy reservado. Pero está bien. Eso le ha permitido que se integre de la mejor manera”, mencionó.

En la misma línea aseguró que Rayan tiene un perfil provocador y que en muchos momentos generará debate. “Tiene todo lo que a la gente le encanta, pero también todo lo que la gente puede odiar”, sostuvo.

“Estoy interesado en valorar todo lo que a la gente le gusta porque es un chico natural, profundamente bueno. Rayan tiene el talento para, a la larga, ser un jugador principal de la selección francesa”, aseguró.

Por último mencionó que un jugador principal de un seleccionado nacional no solo se limita a tener talento, también es muy importante realizar un trabajo para que pueda convertirse en uno de los jugadores más representativos de la plantilla.

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El conjunto dirigido técnicamente por Deschamps debutará en el certamen el próximo martes 16 de agosto en un cotejo donde se cruzará ante el combinado de Senegal.

Por la segunda jornada de la Fase de Grupos, los azules van a estar jugando ante su similar de Irak y cerrarán esta campaña el 26 de junio enfrentados ante el otro europeo de su zona, el equipo de Noruega.