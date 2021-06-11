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Las cinco cosas que no sabías de la Fórmula E

La Fórmula E vive su séptima campaña de competencia y el deporte motor eléctrico visitará Puebla para su octava y novena fecha de la temporada 2021

Fórmula E - E-Prix de Mónaco
Jean-Eric Vergne (FRA), DS Techeetah, DS E-Tense FE21, leads Maximilian Guenther (DEU), BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.21, and Oliver Rowland (GBR), Nissan e.Dams, Nissan IMO2|Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

En su séptima temporada, la Fórmula E visitará Puebla para la octava y novena fecha de la temporada 2021 en el Autódromo Miguel E. Abed, evento que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes. Previo al e-Prix de México, estas son las cinco cosas que no sabías del deporte eléctrico del automovilismo.

La batería de los monoplazas de la Fórmula E

El elemento vital de los autos de la competencia es su batería: su peso de 385 kilos hace que un tercio del peso del auto sea de la pila de 800 volts y 52 kilovatios (kWh). Con la fuente de energía, los monoplazas de Fórmula E pueden alcanzar los 250 kilómetros por hora.

Los circuitos callejeros de la Fórmula E

Un total de 14 circuitos callejeros han sido sedes de las carreras del deporte motor eléctrico: Al-Diriyah, Arabia Saudita; Berlín, Alemania; Brooklyn, Estados Unidos; Moscú, Rusia; Puerto Madero, Buenos Aires; Punta del Este, Uruguay; Putrajava, Malasia; Zúrich, Suiza; Roma, Italia; Londres, Inglaterra; París, Francia; Monte Carlo, Mónaco; Hong Kong, China; Santiago, Chile; son las pistas urbanas de la Fórmula E.

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Los equipos y pilotos de la Fórmula E

La Fórmula E cuenta con 12 escuderías, con dos pilotos en cada equipo. En el e-Prix de Puebla, Robin Frijns, con 62 puntos, Nyck de Vries, con 57 unidades, y Mitch Evans, con 54 tantos, son quienes pelean por el primer puesto en la tabla de pilotos. Por otra parte, son tres escuderías las que compiten por el primer lugar: Mercedes-EQ Formula E Team, con 105 puntos, Jaguar Racing, con 103 unidades, y DS Techeetah, con 98.

Puebla causa fulgor en los equipos de Fórmula E | Desde los Pits

Las innovaciones de los equipos de Fórmula E

El deporte motor eléctrico incentiva la colaboración de las innovaciones en los monoplazas de los equipos. Entre las mismas escuderías, pueden compartirse mejoras para hacer crecer la categoría. Los grandes avances en los siete años de competencia son a partir del desarrollo de la batería de los autos.

El apoyo del público a través del Fanboost en la Fórmula E

Durante los tres días anteriores a una competencia y hasta 15 minutos antes de empezar, la gente puede votar por un piloto en la página web: fiaformulae.com/fanboost y mediante la aplicación oficial de la Fórmula E. Los cinco pilotos más aclamados podrán utilizar un impulso de potencia durante cinco segundos en la segunda mitad de la carrera.

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Recuerda que la Fórmula E de Puebla la podrás disfrutar a través de las pantallas de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

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