La guía para disfrutar de la Fórmula E en Puebla

La Fórmula E en Puebla recibirá la octava y novena fecha de la temporada 2021 en el Autódromo Miguel E. Abed, evento que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes. Ambos días de competencia definirán los primeros lugares de la tabla de pilotos y constructores.

La Fórmula E en Puebla tendrá público en las gradas

El Autódromo Miguel E. Abed podrá abrir sus puertas para los dos días del evento al 30% de su capacidad. Un total de 10 mil personas podrán ingresar a recinto para vivir la octava y novena fecha de la temporada 2021; sin embargo, no habrá venta de boletos al público, sino que serán repartidos por distintas organizaciones y el gobierno del estado.

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Ubicado en el municipio de Amozoc, el Autódromo del estado de Puebla albergará el e-Prix luego de que la Ciudad de México no lo hiciera. La Fórmula E visitó el complejo de los Hermanos Rodríguez durante cinco años consecutivos: empezando en 2016 hasta 2020 y la pandemia evitó un sexto e-Prix consecutivo en la Ciudad de México.

El circuito de Puebla será de una distancia de 2.9 kilómetros y tendrá 16 curvas. Después del trabajo de inspección hecho por la Federación Internacional de Automovilismo, se deben de reforzar los muros de contención en las curvas 3, 4 y 5 para el cuidado de los pilotos. Los monoplazas de la Fórmula E alcanzarán los 250 kilómetros por hora en la pista.

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En el e-Prix de Puebla, Robin Frijns, de la escudería Envision Virgin Racing con 62 puntos, Nyck de Vries, de Mercedes-EQ Formula E Team con 57 unidades, y Mitch Evans, de Jaguar Racing con 54 tantos, son quienes pelean por el primer puesto en la tabla de pilotos de la temporada 2021 de la Fórmula E.

Por otra parte, son tres escuderías las que compiten por el primer lugar de la tabla de constructores: Mercedes-EQ Formula E Team, con 105 puntos, Jaguar Racing, con 103 unidades, y DS Techeetah, con 98.

Recuerda que la Fórmula E de Puebla la podrás disfrutar a través de las pantallas de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

