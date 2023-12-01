Arrancó la Semana 13 de la NFL. En el Thursday Night Football los Cowboys consiguieron su novena victoria de la Temporada 2023, y sexto en casa, donde derrotaron por pizarra de 41-35 a los Seattle Seahawks, para seguir sin conocer la derrota en casa.

La diferencia estuvo en una interferencia a Geno Smith y una jugada en cuarta y uno que los visitantes erraron, para que al final los Vaqueros pudieran sumar una victoria. Dak Prescott culminó con 299 yardas por aire y tres pases de TD, su mejor hombre, como desde hace unas semanas CeeDee Lamb que tuvo 12 recepciones para 116 YDS y un TD.



Del otro lado, la gran figura fue DK Metcalf que acabó con tres anotaciones en el juego y 134 yardas en apenas 6 recepciones, lamentablemente solo quedarán en los registros, pero no con triunfo para su equipo.

Cobertura Seahawks vs Cowboys EN VIVO | Semana 13 NFL

GOL DE CAMPO DE LOS COWBOYS | Brandon Aubrey alarga la ventaja para Dallas | Seahawks 35-38 Cowboys

TOUCHDOWN DE LOS COWBOYS | Jake Ferguson atrapa el pase de Dak en las diagonales | Seahawks 35-38 Cowboys

Prescott to Ferguson and the Cowboys take the lead with 4:37 to go!#SEAvsDAL on Prime Video

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GOL DE CAMPO DE LOS COWBOYS | Brandon Aubrey acerca a Dallas | Seahawks 35-30 Cowboys

TOUCHDOWN DE LOS SEAHAWKS | Tercera anotación para DK Metcalf en la noche | Seahawks 35-27 Cowboys

TOUCHDOWN DE LOS COWBOYS | Tony Pollard pone a un punto a Dalllas | Seahawks 28-27 Cowboys

Cowboys’ 75-yard drive ends in a Tony Pollard TD to make it a one-point game.#SEAvsDAL on Prime Video

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TOUCHDOWN DE LOS SEAHAWKS | Geno Smith la hace personal y se separan en el marcador | Seahawks 28-20 Cowboys

TOUCHDOWN DE LOS SEAHAWKS | DK Metcalf le da la vuelta al partido | Seahawks 21-20 Cowboys

2nd TD of the night for DK Metcalf 👏#SEAvsDAL on Prime Video

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GOL DE CAMPO DE LOS COWBOYS | Brandon Aubrey pone ventaja de seis para los de Dallas | Seahawks 14-20 Cowboys

TOUCHDOWN DE SEAHAWKS | Zach Charbonnet acarrea al balón una yardas y se acercan en la pizarra | Seahawks 14-17 Cowboys

TOUCHDOWN DE LOS COWBOYS | Brandin Cooks alarga la ventaja para los de la Estrella Solitaria | Seahawks 7-17 Cowboys

TOUCHDOWN DE LOS COWBOYS | Dak Prescott encuentra en las diagonales a CeeDee Lamb tras un pase de 15 yardas | Seahawks 7-10 Cowboys

TOUCHDOWN DE LOS SEAHAWKS | DK Metcalf se escapa 73 yardas para darle la vuelta al marcador | Seahawks 7-3 Cowboys

GOL DE CAMPO DE LOS COWBOYS | Brandon Aubrey abre el marcador con un FG de 30 yardas | Seahawks 0-3 Cowboys

Previo Seahawks vs Cowboys | Semana 13 TNF | NFL 2023

Arranca la Semana 13 de la NFL. Para iniciar un nueva fecha en la temporada 2023, los Dallas Cowboys le hacen los honores a los Seattle Seahawks, en el Thursday Night Football, que se jugará en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas.

El duelo será clave para las aspiraciones de los de la Estrella Solitaria, y Dak Prescott, si bien sus rivales de esta noche no son la prueba más complicada, si puede ser un duro enfrentamiento, y se podrían llevar un susto, de cara a los Playoffs.

Programa completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 12

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¿Cómo llegan los Cowboys y los Seahawks al partido de la Semana 13?

Para este duelos los Cowboys arriban con marca de 8-3, cinco de esos triunfos han sido en casa, para ser la franquicia más dominante en ese rubro, porque además en su estadio han sido dominantes ganando los duelos por mucha diferencia. Por si fuera poco, tiene racha de tres triunfos al hilo.

Del otro los Seahawks arriban con récord de 6-5, como segundos del Oeste de la NFC, pero en este momento dentro de los playoffs, como el sexto equipo clasificado de dicha Conferencia. Para este partido llegan con dos derrotas al hilo, ante Rams y 49ers, partidos divisionales que al final de la campaña les pueden costar.

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Historial entre los Cowboys y los Seahawks en la NFL

Estas dos franquicias se han visto las caras en 21 ocasiones en la historia de la NFL. La ventaja es mínima para Dallas con 11 victorias por 10 derrotas. La última vez que se vieron las caras fue en el 2020 con triunfo para Seattle por pizarra de 38-31. Solo dos veces se han enfrentado en Playoffs y ahí el récord es 1-1.