¿Volverá Aaron Rodgers esta temporada?: La respuesta del QB

Aaron Rodgers aún analiza volver a jugar esta misma temporada y realizar uno de los regresos más veloces en la historia de la NFL tomando en cuenta de la gravedad de la lesión que sufrió en el primer partido.

El mariscal de campo de los New York Jets sufrió una rotura del tendón de Aquiles apenas en la primera serie ofensiva de su equipo en esta campaña, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Rodgers dejó a la deriva a un equipo que ponía todas sus esperanzas de postemporada en él. Sin embargo, el pasador se ha recuperado de manera magistral, con todo y que ya es un jugador de 39 años.

El ganador cuatro veces del premio al Jugador Más Valioso de la NFL fue cuestionado nuevamente acerca de su regreso al emparrillado, y aseguró que no planea apresurar nada. Si no está al 100% no volverá al terreno de juego. “Siempre ha sido, primero, ¿estoy sano?” dijo Rodgers.

¿Su regreso dependerá de las posibilidades de los Jets en el torneo?

El veterano indicó que también influirá en su decisión si el equipo aún puede pelear por un boleto a los playoffs. Pero sobre todas las cosas, quiere asegurarse de que sus movimientos dentro del campo sean tan buenos como lo eran antes del accidente.

“Entonces, ¿estamos vivos o en esto y somos lo suficientemente buenos para correr? ¿Puedo intervenir, protegerme y jugar al nivel que soy capaz de jugar? Pero la primera parte es la salud. ¿Puedo protegerme? ¿Puedo moverme como quiero? Entonces hay una progresión natural hacia la rehabilitación. Eso implicará volver al campo para comenzar a hacer algunas cosas más relacionadas con el fútbol”, detalló el exjugador de los Green Bay Packers.

En este momento los Jets tienen marca de 4-7 y sus próximos dos partidos serán ante los Atlanta Falcons y los Houston Texans.