El crack que regresaría al América después de llegar a un club que lo borró

Comenzada la actividad para el América en la liguilla del fútbol mexicano, se ha revelado que un exjugador de las Águilas estaría buscando regresar al nido y hacer sacrificios para ser parte del plantel. El nombre que resuena por estos días es Richard Sánchez.

Según el periodista allegado al club de Coapa, Jonatan Peña, el paraguayo estaría arrepentido de irse y está buscando regresar al nido después de no haber disfrutado su estadía militante en el Racing argentino. Incluso, aceptaría ser banca. Esto es lo que se sabe.

¿Richard Sánchez regresa a Club América?

Según el periodista, el jugador de 29 años se siente arrepentido de haber dejado el equipo azulcrema para ir a Racing Club de Argentina. El deportista tiene la intención de volver a Coapa y dado que se fue en buenos términos, no habría problemas en restablecer su pase.

De acuerdo al mismo comunicador, el "Cachorro" estaría dispuesto a hacer varios sacrificios para ser parte del plantel dirigido por André Jardine. Incluso si estos fueran de tipo económicos, es decir, si tuviera que arreglar un salario que no lo convenciera.

¿Qué condiciones deberían darse para el regreso de Richard Sánchez al América de la Liga BBVA MX?

El paraguayo fue uno de los jugadores más importantes en el último título conseguido por las Águilas. Por lo tanto, sería un óptimo refuerzo. Pero para que su pase se concrete, el futbolista nacido en Asunción, Paraguay, tendría que pedir su salida del club argentino para intentar negociar.

Por su parte, América tendría que liberar una plaza de extranjero para pensar en traerlo de vuelta. Si estos dos escenarios hipotéticos se hacen realidad, entonces solo faltaría ajustar su salario. Lo que sí es un hecho, según el comunicador Peña, es que Richard Sánchez estaría arrepentido de haberse ido a jugar al territorio argentino.