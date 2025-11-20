Es super aficionado del América, dejó su trabajo godín para apostarle a eso y hoy es influencer de su equipo

El Club América se enfrenta contra los Rayados de Monterrey y ya recibió una fuerte advertencia de los regiomontanos de cara a los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025. Pero más allá de eso, en los últimos tiempos muchos fanáticos del equipo de Coapa solo hablan de una historia conmovedora: el aficionado que dejó su trabajo de godín y se volvió influencer de las Águilas.

Mientras que la dirigencia del América tiene en la mira a un crack que supo valer € 6 millones , hay un aficionado que hizo valer su pasión y su fanatismo para dejar su trabajo de godín para apostarle todo al equipo de sus amores y ahora se convirtió en un verdadero influencer azulcrema: Marck del Águila. Hoy tiene más de 290 mil seguidores en sus redes sociales.

Es un fiel seguidor del América

La historia de Marck del Águila: de trabajo de godín a influencer del Club América

Resulta que Marck del Águila tenía un trabajo de godín como cualquier persona, según contó en diálogo con Águilas Monumental. Pues trabajaba en una agencia de marketing donde le habían asignado como tarea una cuenta de una pizzería para la cual tenía que crear contenido.

Sobre sus comienzos con los de Coapa, el influencer contó: “subí un video en 2022 por cotorreo, para ver qué pasaba y una temporada antes de la 14 comencé a enfocarme en el América”. Y agregó: “Comencé hace cuatro años y ahora hace un año afortunadamente dejamos la vida godín”.

Marck del Águila aseguró que hace su trabajo por amor al América y que lo que busca es no generar morbo ni meterse en la vida privada de los futbolistas, sino contar información que esté confirmada en al menos un 80 % y asegurándose siempre de su veracidad. Quizás por todo eso en el corto plazo superará la barrera de los 300 mil seguidores en redes sociales.

¿Cuándo juegan Rayados de Monterrey y el Club América?

Los partidos que cuentan para los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 entre los Rayados de Monterrey y el Club América, buscando un boleto para las semifinales, se disputarán de este modo: la ida entre el 26 y 27 de noviembre y la vuelta entre el 29 y el 30 de noviembre.

