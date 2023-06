Increíble crossover entre Crash Bandicoot y Call of Duty

El 20 de junio, los fanáticos de Crash Team Rumble se emocionaron al enterarse de que el tan esperado paquete de trazadoras estará disponible en la tienda del juego de Call of Duty, este paquete, que se puede adquirir por 1800 COD Points, coincide con la fecha de en la que debutó Crash Team Rumble y ofrece a los jugadores la oportunidad de celebrar la incorporación de Crash Bandicoot a esta franquicia histórica.

El paquete Crash Bandicoot está lleno de emocionantes objetos que seguramente deleitarán a los fanáticos, desde aspectos únicos para los personajes hasta trazadoras espectaculares, este paquete ofrece una amplia gama de contenido adicional para mejorar la experiencia de juego, los jugadores podrán personalizar a sus operadores favoritos con elementos temáticos de Crash Bandicoot, sumergiéndose aún más en el mundo de este icónico personaje.

Te puede interesar: Team Vitality anunció su salida de Valorant tras la muerte de Twisten

¿Qué contiene el paquete?

-Blue Pint: Lets Rumble





-Blue Print: N. Sanity

-Skin para vehículo: The Bandicoot

-Contenido adicional entre salvapantallas, stikers y una granada con la forma de la fruta wobat

Si aún no has explorado todas las sorpresas que la Temporada 04 de Call of Duty tiene para ofrecer, este es el momento perfecto para hacerlo, la adición del paquete de trazadoras Crash Bandicoot solo aumenta la emoción y la diversión que los jugadores experimentarán en el campo de batalla, no te pierdas la oportunidad de desplegarte en el juego con tu operador favorito y descubrir todas las novedades que la Temporada 04 tiene preparadas para ti.

Te puede interesar: Los artistas que se presentarán en la Velada del Año 3

¡Prepárate para sumergirte en la acción y disfrutar del paquete Crash Bandicoot en Crash Team Rumble! No pierdas la oportunidad de ser parte de esta histórica incorporación a la franquicia y de experimentar toda la diversión que el juego tiene para ofrecer.