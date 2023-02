Creed III ¿Cuándo se estrena en México la película?

La película que todos los aficionados al boxeo esperan está próxima a estrenarse en las salas de México: Creed III, donde además de vivirse mucha adrenalina y la continuación de una gran historia que comenzó con Rocky 1 en 1976, tendrá la aparición del tapatío Saúl Canelo Álvarez.

Será esta la primera vez que Canelo se muestre en la pantalla grande por lo que el 2 de marzo, día del estreno nacional, será de alto interés en nuestro país por su innovadora aparición.

Creed III: un nuevo rival sin la aparición de Silvester Stallone

Destaca que el actor y escritor de las películas de Rocky, Silvester Stallone ahora no tendrá participación por en tema legal que tiene con una esta nueva cinta, aunque no habrá forma de que los espectadores no evoquen a este personaje.

En la película, Creed, hijo de Apolo Creed, tendrá ahora que hacerle frente a una batalla ante Damian Anderson, un viejo conocido que estuvo en prisión y que al salir quiere desafiar y demostrar sus habilidades y talento en el boxeo.

Michael B. Jordan,nombre del actor que personifica a Creed y que en esta entrega es Protagonista y director, asume el reto del combate y emociona durante toda la batalla.

¿Cuándo estará en salas Creed III?

El largometraje de boxeo Creed III se estrenará en los cines de México el 2 de marzo, pese a que el jueves 9 de febrero se celebró en México la premier en un cine al sur de la CDMX, dónde Michael B. Jordan estuvo presente y además celebró su cumpleaños.

Ese día también Julio César Chávez asistió, charló con el actor y le regaló una chamarra firmada y dedicada, momento que quedó grabado en un vídeo del Gran campeón mexicano.