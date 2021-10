Hernán Cristante da su versión sobre altercado con árbitro

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes, el técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Hernán Cristante , habló sobre cómo vivió ese insólito momento cuando fue expulsado por una patada a un jugador del Necaxa en la fecha 14 de la Liga BBVA MX. Además, el DT de los choriceros reveló lo que le dijo el árbitro de aquel juego, César Arturo Ramos Palazuelos.

“Hablé con César(Ramos), él me ofreció una disculpa, a mí me echan del VAR y yo entiendo que hay muchas cosas que de repente nosotros podemos cuestionar y demás, pero también en la celeridad de la situación, primero que ninguno vio lo que había pasado, entenderlo mucho menos, y el del VAR me parece que me echa pensando o intuyendo algo, bueno el que no jugó la pelota no lo entiende, yo la fui a agarrar con el fin de ponerla en juego rápido, de ponerla en la cancha ahí se pasa el accidente”, dijo Cristante.

Hernán Cristante de Toluca

También, el DT del Toluca aseguró que la expulsión le pareció muy injusta, y hay personas que querían perjudicarlo a él y a su equipo.

“Después hay mucha gente malintencionada, opina y hablan sin si quiera conocerme, para mucha gente el saber quién soy les alcanza como para entender que me conocen y no es cierto, pero tampoco me ocupo de eso, yo las cosas las aclaro, porque nunca le pegué a alguien en la cancha, al menos queriendo, nunca fui un tipo mala leche, ni tampoco fue un tipo de fingir algo, eso se me hace una mala actitud, ahora se lo digo a mis muchachos, que a mí no me gusta que ellos finjan faltas y que griten, eso es ser desleal con un compañero, con alguien del trabajo que tiene una playera diferente y no practico la deslealtad. Nunca lo hice y no lo voy a hacer ahora”, comentó el técnico de los Diablos.

Finalmente, Hernán Cristante insistió en referirse a lo que sucedió en el campo tras ser expulsado por aquella polémica patada en la fecha 14.

“Vino el gol y se lo grité a cuatro vientos a todos, a los árbitros a los del VAR, a mi gente, a todos porque se me hizo una situación muy injusta, pero bueno César fue muy claro a la hora de pasar el informe, no es algo que se agradece porque en realidad si hubiera habido alguna duda de esta situación la gente del VAR no tendría que haber intercedido con una amonestación”, sentenció el DT del Toluca.

