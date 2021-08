Cristante se va tranquilo con el empate ante Atlas

Aunque el Toluca se va sin victoria en esta jornada doble de la LIGA BBVA MX, el empate sin goles ante Atlas no es tan mal resultado de acuerdo a las circunstancias, en donde un penalti en contra les pudo causar la derrota de último minuto al conjunto dirigido por Cristante.

Así lo señaló Hernán Cristante, el técnico de los Diablos Rojos, quien en conferencia de prensa destacó la actuación de su arquero Luis García en dicha acción, en especial tras las críticas que recibió recientemente.

“Estaba dolido, pero hoy tiene su premio al final del partido al atajar un penal al último minuto, termina siendo decisivo y nos vamos con un punto que no venimos a buscar pero que nos deja un buen sabor de boca”, apuntó el estratega.

Cristante también señaló que contaron con aproximaciones importantes para llevarse los tres puntos de visitante, y que el Toluca mereció más en el encuentro.

“Lo que comenté, a veces tienes dos llegadas y tienes la fortuna de convertir. Hoy se nos fue, son circunstancias de juego, entre más jugadores tengas arriba, yo creo que sí tenemos facultades, pero hay que mejorar, lo más difícil en el fútbol es hacer goles y quedó demostrado”.

Finalmente el timonel del los Choriceros, ya piensa en el próximo compromiso, de la Jornada 7 del Apertura 2021.

“Pumas tiene juego amplio, en vertical, no tiene buen momento, nos costó el otro día, acá hay que trabajar sobre lo mismo, plantear el partido como hoy que buscamos algo menos trabajado. La terminación es lo importante, es de alimentarnos todos los días, aplicar el desarrollo y ver dónde podemos elevar las capacidades, hacer fuerte al equipo”.

En Atlas se van con sabor amargo

Del lado de los Rojinegros, no se van tan satisfechos por el rendimiento de la fecha doble. Así lo apuntó el entrenador Diego Cocca, en su conferencia de prensa.

“El balance no es lo esperado en cuanto a puntos, esperábamos tener más puntos. Analizar más profundamente, el equipo sigue mostrando una actitud buena, pone al rival replegado en su campo, tuvimos más oportunidades de gol, son muchos motivos para estar convencido que vamos por el buen camino, es una lástima no haber podido hacer un penal, el resultado se busca, no tengo dudas estoy contento con la actitud que muestran en la cancha”.

El estratega del Atlas sabe que todavía se mantienen en puestos de media tabla, aunque necesitan mejorar para subir de posiciones en la tabla general.

“Siempre los triunfos ayudan, te dan la posibilidad de seguir creciendo, trabajando, estamos convencidos de que las formas son irreprochables, los rivales nos respetan y no vienen acá a ganar, hay motivos para seguir creciendo”.

Por último, el estratega argentino aceptó que requieren fortalecer aspectos que van más allá de lo futbolístico.

“En el caso mental, necesitamos seguir creciendo, dos refuerzos que les falta meterse en el equipo, lo que más llama la atención es el tema de la efectividad, pero la única manera que conozco es seguir intentando. El balance es positivo seguir de esta manera para seguir peleando arriba”.