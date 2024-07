ÚLTIMO MOMENTO: Cristiano Ronaldo confirma que es su última Eurocopa

Aunque era algo que se daba por hecho, Cristiano Ronaldo ha confirmado después de que su selección venciera a Eslovenia, que la presente edición de la Eurocopa será su última vistiendo la elástica de Portugal. El legendario delantero de 39 años falló un penal en los octavos de final de la competición este lunes durante los tiempos extra, sin embargo, convirtió cuando volvió a tener la oportunidad en la definición desde los once pasos.

“Esta será mi última Eurocopa, por su puesto”, dijo CR7 tras lograr el pase a la fase de los últimos ocho equipos en Alemania. “Pero no me mueve esto, me mueve el entusiasmo... Lo sentí por los aficionados. Siempre daré lo mejor de mí por esta camiseta, la eche de menos o no. Y lo haré toda mi vida. Hay que asumir la responsabilidad”, añadió en referencia al cobro que erró ante Jan Oblak en el minuto 105' de un cerrado cotejo.

Al final de cuentas los portugueses definieron el compromiso 3-0 en la tanda de los penales y ahora se medirán a Francia en lo que se antoja como un partidazo. Cristiano Ronaldo sigue en busca de su primer gol en la EURO 2024, mismo que lo convertiría en el jugador más longevo en la historia de la competición en romper las redes. Ha sido titular en todos los partidos de Portugal hasta el momento.

